Tyrkia har beslaglagt russisk skip med «stjålet» ukrainsk korn

Tyrkiske tollere slo til etter at ukrainske myndigheter hevdet at skipet Zhibek Zholy ulovlig transporterte 7.000 tonn korn ut av russiskokkuperte Berdjansk, en ukrainsk by sørøst i landet, skriver avisen The Guardian.

Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, bekrefter at skipet seiler under russisk flagg, men avviser at Russland har forsøkt å stjele korn.

– Skipet er under russisk flagg, men jeg tror det tilhører Kasakhstan og lasten ble fraktet i henhold til en kontrakt mellom Estland og Tyrkia, sier Lavrov.

Ukraina har anklaget Russland for å stjele korn fra okkupert ukrainsk territorium for å selge på internasjonale markeder. Landets korneksport står for nesten 15 % av verdens totale korneksport.