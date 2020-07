Norsk havørn gjør suksess i Irland

Nylig ble ti fugleunger fanget inn i Trøndelag og sendt over Nordsjøen, opplyser direktoratet. Etter planen skal til sammen 50 norske havørn sendes til Irland de neste fem årene.

– Havørn var nærmest borte også fra norsk natur for noen tiår siden. Det er svært gledelig at bestanden vår nå er så livskraftig og stor at vi kan hjelpe andre land som ønsker arten tilbake i naturen, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

De ti norske ungene slutter de seg til en bestand bygget opp av slektninger som ankom øya for over ti år siden. Fra 2007 til 2011 ble 100 havørnunger hentet fra reir langs Trøndelagskysten.

De ble ikke bare tatt godt imot. Trønderne ble blant annet utsatt for forgiftning fra utlagt åte.

Da de første norske havørnungene kom til Irland i 2007 ble det holdt folkemøter og demonstrasjoner, ifølge den irske kringkasteren RTE. Sauebønder fryktet for lammene sine.

«Ørnene har landet»

Men da en transport med sju til ti uker gamle unger kom til Kerry i juni, var det ingen demonstranter å se, ifølge RTE, som dekket ankomsten med tittelen: «The Eagles have landed».

Siden 2015 er det ikke påvist forgiftning av havørn i Irland, ifølge Miljødirektoratet.

Ifølge den irske nisjeavisen Agriland har bøndenes syn på rovfuglene endret seg. Noen bønder bidrar til prosjektet ved å overvåke fugler og reder.

Prosjektleder Allan Mee sier har de jobbet bevisst for å bedre forholdet mellom rovfugl og bønder.

– Når fuglene slippes ut har de på seg en sporingsmekanisme. Når vi ser at de flytter til et nytt område, tar vi kontakt med bøndene for å informere dem, sier han.

De siste årene har også storm og fugleinfluensa gjort livet utrygt for rovfuglene. Hambro slår fast at havørnbestanden i Irland fortsatt trenger hjelp for å overleve.

Trygg norsk bestand

– Eksporten truer på ingen måte vår egen bestand av fuglen, understreker hun.

Norske fugler har så langt fått 26 unger i Irland, og de første av disse er nå gamle nok til å få egne unger, opplyser hun.

Også spanske myndigheter er i dialog med Norge om å hente havørn for å reintrodusere arten.

– Historien om havørn i Norge viser at det nytter å gjøre tiltak for artsmangfoldet. Det er svært gledelig at vi har snudd trenden fra å ha en sterkt svekket bestand, til å kunne eksportere et overskudd av unger for å bringe havørna tilbake i land hvor den ble utryddet, sier Hambro.

