Venstre-topp om lakseskatt: Ikke kødd det til

– Vi må ikke nå begynne å kødde det til med ytterligere avgifter og skatter til en næring som skal utvikle hele landet vårt, sa den tidligere stortingspolitikeren da spørsmålet om grunnrenteskatt ble diskutert under Venstres landsmøte lørdag.

Han er Venstres kandidat til posten som fylkesordfører i Møre og Romsdal ved høstens valg.

Landsmøtedelegatene delte seg i grupper for å diskutere de politiske uttalelsene møtet skal vedta. En av dem handler om fiskeri og havbruk og spørsmålet om å skattlegge oppdrettsnæringens bruk av hav og fjorder.

– Hvorfor skal vi plage oss selv med å innføre en særskatt? spurte Farstad.

– Både oppdrettsnæringen og villfisknæringen har rettighetene og arealene sine til låns. Fiskerne har kvoter, det er årlige kvoter som blir fornyet fra år til år. Oppdrettsnæringen har anlegg og er nødt til å flytte seg når miljøhensyn tilsier det, sa han i debatten.

Annonse

Overfor NTB understreker han at det han argumenterer mot, er en nasjonal skatt, ikke såkalte arealavgifter som betales til kommunene.

Tilhengerne av en slik skatt mener det bare er riktig at en lønnsom næring betaler for at den tar opp plass og bruker fellesskapets ressurser, på bekostning av andre næringer.

Flere peker på at regjeringen jobber med å utrede saken og vil heller vente på konklusjonene derfra før de tar stilling til saken.

Men flertallet av dem som deltok i debatten lørdag, ønsker at landsmøtet skal stille seg kritisk til en slik skatt. Søndag lander landsmøtet Venstres standpunkt.

©NTB