Venstre sier nei til regjeringens forslag til digitalt grenseforsvar

– Jeg er glad for at et enstemmig landsmøte sier nei til digital masseovervåking av norske innbyggere. Personvernet vårt har blitt svekket de siste tiårene. Nå må Venstre jobbe for å ta det tilbake, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark.

Han har tidligere uttalt at han mener Venstre burde ta dissens i regjering og dermed ikke stille seg bak forslaget.

Vil kjempe

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik mener imidlertid at vedtaket ikke uten videre betyr at partiet vil ta dissens i regjering.

– Først skal vi argumentere og kjempe for Venstres innvendinger, sier Breivik til NTB.

Regjeringens forslag er foreløpig bare sendt på høring. Først når det er utarbeidet et forslag til Stortinget, vil Venstre vurdere om de vil bruke muligheten for å ta dissens. Partiet har i regjeringsplattformen varslet at den kan komme til å gjøre det.

Lagrer internettkommunikasjon

I landsmøtevedtaket påpekes det at forslaget gir etterretningstjenesten mulighet til å lagre all elektronisk kommunikasjon som krysser norske landegrenser.

– Siden serverne vi kommuniserer gjennom ofte ligger i utlandet, vil det bety at myndighetene vil få mulighet til å samle inn det meste av det du foretar deg på internett, heter det.

Partiet vedtok også at de som vil lagre IP-adresser, må ha konsesjon fra Datatilsynet. Dessuten vil partiet fjerne domstolens anledning til å blokkere nettsider med opphavsrettsbeskyttet materiale.

Det siste innebærer at domstolene ikke skal kunne blokkere nettjenester som PirateBay som deler filer, film og musikk ulovlig, ifølge NRK.

– Vi er ikke for at folk skal la være å betale for musikk og film, men det finnes bedre måter å løse det problemet på enn å blokkere nettsider, noe jeg mener er ganske autoritært, sier Hansmark til nettstedet.

