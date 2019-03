Venstre heiser flyktning- og asylpolitikk på landsmøtet

Landsmøtet bestemte fredag at de vil behandle en politisk uttalelse om flyktning- og asylpolitikk.

I forslaget, som er sendt inn av fylkeslagene fra Hordaland og Sogn og Fjordane, heter det blant annet at Venstre vil stanse bruken av midlertidige oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere og gjeninnføre kravet om såkalt rimelighetsvilkår før folk returneres til et liv på flukt i eget land. Møtet vil i løpet av helgen diskutere ordlyden i uttalelsen før de stemmer over den.

Redaksjonskomiteen hadde opprinnelig innstilt på å ikke behandle en uttalelse om dette temaet.

Unge Venstres leder Sondre Hansmark er veldig glad for at den likevel blir det.

– Dette er viktig for at vi skal være en motvekt til partier som mener man skal gjøre innstramninger i innvandringspolitikken. Norsk asylpolitikk er for streng, og det vil Venstre endre på, sier han til NTB.

– Norge skal være et fyrtårn for folk på flukt og ikke lære av Danmarks innvandringspolitikk, sa han da han tok ordet i den generelle politiske debatten fredag ettermiddag.

Han viste til at Frps Pompel og Pilt – det vil si Sylvi Listhaug og Jon Helgheim fra Frps innvandringspolitiske utvalg – denne uka besøkte Danmark.

– De skulle lære av den danske innvandringspolitikken, som er en skamplett i Europa. Som Pompel og Pilt vil Sylvi og Jon så gjerne reparere, men de får det aldri til, lovet Hansmark.

