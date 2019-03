– Venstre har ikke råd til å tape kampen om gruvedeponi i Grenland

En av dem som er kritiske til å åpne for gruvedeponi, er Carl-Erik Grimstad, som sitter på Stortinget for Venstre. Han mener Venstre bør vurdere å gå ut av regjeringen dersom det åpnes for å lagre spesialavfall i de gamle gruvene.

– Dette er en sak vi ikke har råd til å tape, sier Grimstad til Aftenposten. Han har tidligere har bedt partiledelsen og nestleder Ola Elvestuen – som også sitter på toppen av Klima- og miljødepartementet – om å stoppe saken.

Saken er ikke på dagsordenen under partiets landsmøte i Hell, men det er ikke tvil om hva Venstre mener. For etter at Venstre tapte kampen om deponiene i Førdefjorden og Repparfjorden, er grensen ifølge Aftenposten nådd.

Nestlederen i Bamble Venstre, Line Markussen, er enig med Grimstad. Til avisen forteller Markussen at dersom partiet taper saken, kan Venstre i Grenland komme til å la være å stille liste eller levere alternativ liste foran årets kommunevalg.

– Vi trenger et svar raskt om at det ikke blir deponi i Grenland, sier hun.

Elvestuen har saken liggende på bordet. Men statsråden ønsker ikke på direkte spørsmål fra Aftenposten å svare på når saken skal avgjøres.

