Veksten bremsa i mai

Troms og Finnmark: Hipp hurra for møkklukta!

Våren i jordbruksbygda Salangsdalen i Bardu kommune er i normalt gjenge, med 9 grader pluss, 20 cm snø på flat mark og lite tele.

Samdrifta Snøhetta Melk DA ligger øverst oppe i dalen, og gårdbrukerne Odd Inge Moholt og Rune Håkstad er klar for å sette i gang møkkjøringa så snart det har tørket opp. I et normalår legger møkklukta seg tett over bygda rett over 17. mai. Det ligger ant til god overvintring av enga i år, og godt er det, siden flere av de siste årene har bydd på store utfordringer med overvintringsskader. Gutta har åta snøen med svartkalk for å avhjelpe tininga.

Med midnattssola rett rundt hjørnet går arbeidet i ekspressfart når tiden er inne.

Kristin Sørensen, Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge

Nordland: Tar et løft for jordbæra

Sommerdagene vi hadde i april varte ikke evig. Første halvdel av mai har mest lignet på værforhold vi kjenner fra overgangen mellom høst og vinter. Til tross for det ligger vekstutviklingen, for store deler av landsdelen, foran et normalår. Rikelig med nedbør de siste par ukene har lagt forholdene veldig godt til rette for dagene framover, som lover sol og betydelig bedre temperaturer.

Bærdyrkerne i nord har også i vinter hatt store utfordringer med både vinter- og gnagerskader. Gjennom prosjektet «Jordbærløft for Nord-Norge» forsøkes det å utvikle dyrkingsmetoder som skal redusere de negative påvirkningsfaktorene og forsterke de positive. Mellom 15 og 20 dyrkere, fra Sør-Helgeland til Alta og Vadsø, deltar i år i prosjektet med drøye 75.000 produksjonsklare planter i tunnel/veksthus. Nytt av året er at det også gjøres en større prøvedyrking med langskudd bringebær i Kvæfjord.

Grøntfolket i nord ser fram til en særdeles spennende sesong.

Steve Saltermark, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Fortsatt kjølig vær

Også sist uke i Trøndelag har vært forholdsvis kald og kjølig med nordvest vindretning og snøbyger helt ut på kysten. En skal ikke langt inn fra kysten og opp i høyden før det har vært minusgrader om natta. Det kjølige været har ført til at veksten har tatt en pause. Med de temperaturer som er nå kan en forvente gode forhold for busking i både korn og gras.

Våronnarbeidet begynner å bli ferdig mange plasser, mens andre steder gjenstår en del arbeid før en kan si at våronna er over for i år. Mange kornåkre er ferdig sådd og har spirt, mens andre enda ikke er sådd. Sauer og lam er sluppet ut på innmarksbeite mange steder. Et og annet storfe er også å se nær kysten.

Det er meldt varmere vær i helga og kommende uke. Vi får håpe at dette slår til. Det er bra med fuktighet i jorda. Stiger temperaturen vil veksten komme skikkelig i gang igjen.

Aage Krokstad, Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag

Møre og Romsdal: Hoppende glade kuer

Vi har hatt en lang og kald start på mai måned med snøvær seks dager på rad, deretter høljeregn, og så til slutt frostnetter og glatte veier.

En liten vinter i første halvdel av mai er ganske vanlig, men dette var da vel litt overdrevent! Det er fortsatt kaldt, men nå er det stort sett opphold og litt sol innimellom. Graset har kommet godt i gang med veksten så det er bra med mat til sauer og lam som denne uka kryr ut fra fjøsene etter en trang tilværelse inne i snøværet. Noen storfe er også kommet ut og det deles bilder og videoer av hoppende glade kuer på sosiale media. Skal beitene utnyttes godt er det på tide å få ut dyra nå. Noen ble ferdig med våronna i det tørre været i april, mens andre nå venter på at jorda skal tørke opp slik at resten av engfrø, korn og poteter kan komme i jorda. En kollega har etter befaring konstatert at det er tydelig seinere vekststart på eng der det var slått tre ganger i fjor kontra toslåttsareal.

Fra kyststrøk meldes det om angrep av stankelbeinlarver. På slik areal vil det bli nødvendig med reparasjonssåing mot slutten av juni når larvene "har gjort seg ferdig", og er det ekstra ille må hele skiftet sås på nytt. På Smøla sier de at det må sås på nytt når måsene ikke greier å lette.

Maud Grøtta, Landbruk Nordvest SA

Vestlandet: Alltid spanande

Etter ein varm tørr periode i april, kom mai med kjøleg og vått ver, i store delar av landsdelen. Den tidlege veksten i enga har bremsa opp. Det ser førebels ut til at første slått vil kome til normal tid. Eit ordtak på Vestlandet minner om at kjøleg ver i mai ofte fell saman med høge grasavlingar i juni. Det er nok ikkje temperaturen som er viktigast. Derimot fell kjøleg ver oftast saman med vått ver. Sjølv på Vestlandet hender det at grasplantane får for lite vatn i mai.

I Sunnfjord har ein blitt ein del skade på engareal. Det skuldast stor hjortestamme, og sterk nedbeiting. Kanskje har låge avlingar i 2018, og satsing på ekstra tredjeslått, også ført til svekka engvekstar og svakare overvintring? I tillegg har ein i nokre bygder fått angrep av stankelbeinlarvar. Mange i Sunnfjord har nytta det gode veret i april til å så nytt grasfrø der enga har blitt tynn.

I ytre delar av landsdelen er lamminga no ferdig. Ein kan no sjå mange sauer på innmarksbeita. I indre strok er lamminga enno ikkje unnagjord hos dei fleste.

I Sunnfjord har ein fått vitjing av ein ulv, frå Sverige. Han har teke livet av fleire sauer.

Fruktblomstringa kom tidleg i år. Det har vore nattefrost også på Vestlandet, men ikkje så sterk som i Telemark. Fruktdyrkarane på Vestlandet vonar at skaden ikkje blir for stor!

Det er alltid spanande for den som skal leve av naturen!

Olav Martin Synnes, Norsk Landbruksrådgiving Vest

Rogaland og Agder: Fint vêr og god vekst

Etter ein lengre periode med låg temperatur, nattefrost og sluddbyger etterfylgt av sur nordavind, har det nå snudd til flott vårvêr. Det har gjort godt på alle vekstar. Me i Landbruksrådgjevinga har denne veka starta med å ta ut grasprøvar for å fylgja kvalitetsutviklinga fram mot slåtten. Lite nedbør den siste tida har gitt gode forhold for jordarbeiding og mange har nytta høve til å fornya eng. Korn og grasattlegg spirer godt. Det meldes om ein del angrep av stankelbeinlarvar i både eng og beite. Potetene er i jorda og det luftast i tidleggrønsakene under plast. Dei fleste er nå ferdig med lamminga. Det er mange lam å sjå ute på beite som trivest godt i det fine vårvêret.

Håkon Pedersen, Norsk Landbruksrådgjeving Rogaland

Østlandet: Våronnrunde nummer to

Etter både snøvær, kuldegrader og stedvis store nedbørsmengder startet våronna så smått igjen midt i uka. Sørøstlige deler av Østlandet fikk oppleve mange kuldegrader, noe som satte både vårsådd korn og høstoljevekster tilbake. Lenger nord har snøen smeltet og jorda tørket opp igjen etter regnet. Med gode værutsikter vil også kornprodusenter i nordlige og høyereliggende strøk gjøre seg ferdig med våronna kommende uke.

Både eng og høstkorn hadde godt av nedkjølingen sist uke. Regnet gjorde gjødsla tilgjengelig og forholdene ga bedre buskingsforhold. Høstkornet ser ut til å reagere med nye sideskudd og graset tetter seg bedre og gir bladvekst i stedet for strå.

På Nord-Østlandet har tiden hvor potetprodusentene ikke frykter nattefrosten lenger, kommet. Steinstrengleggingen starter opp igjen så snart det tørker opp igjen. Settingen følger så snart landet er klargjort.

Harald Solberg, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

Fjellregionen: Skikkeleg bråstopp

Den mest fantastiske våren med vekststart 22. april og bjørka med eit lite grønskjer, blei avløyst av snø og atter snø dei første to vekene i mai.

Dette blei skikkeleg bråstopp. Det er vanleg med ein eller fleire snødettar i mai som tinar i løpet av dagen, men no låg snøen i dagasvis! Andre veka i mai er det vanleg å få slept ut litt sau, men ikkje i år, dette har slitt på både folk og dyr! Men no feirar vi nasjonaldagen i fjellbygda med museøre på bjørka og sauer og lam ute i den grøne eng, og nokre kyr! No blir det fart i møkkjøring og jordarbeid så snart jorda er tørka opp, det er ikkje noko tele i jorda. Fjellmandel-poteta skal i jorda så snart jordtemperaturen blir 6–8 grader, den treng å utnytte den korte vekstsesongen vi har.

Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag