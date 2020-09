1200 personer isolert av uvær i Nordland

E6 er stengt ved Storforshei, nord på Helgeland, på grunn av de store nedbørsmengdene, skriver NRK. Også Nordlandsbanen er stengt mellom Rognan og Bjerka på grunn av ras, opplyser Bane Nor på Twitter i 17-tiden mandag.

– Foreløpig prognose for åpning er 22. september kl. 15, skriver Bane Nor.

Strekningen ble tidligere på dagen stengt mellom Mo i Rana og Dunderland.

Flere steder i Nordland er det varslet opptil 100 millimeter nedbør i løpet av ett døgn, og det er sendt ut varsel om flom og jordskred.

Mandag ettermiddag var det vannføring på oransje nivå i mange vassdrag i Nordland, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er spesielt stor vannføring i Ranaelv og i Vefsna.

1.200 isolert i Rana

I Rana kommune er en rekke veier stengt, blant annet over E6 Nevermoen, og 1.200 personer er isolert som følge av uværet, opplyser Rana kommune.

Rana-ordfører Geir Waage (Ap) sier i en pressemelding mandag kveld at liv og helse nå er kommunens hovedfokus.

– Vi jobber med å skaffe oss en oversikt over hvem som mottar helse- og omsorgstjenester og å finne løsninger for hvordan disse tjenestene kan bli ivaretatt. Isolerte innbyggere som trenger akutt helsehjelp, må ringe 113. Ambulanse blir da rekvirert fra Rognan, alternativt redningshelikopter, sier han

I en barnehage i Storforshei i kommunen er det to barn som ikke har blitt hentet på grunn av at E6 er stengt. Barna blir tatt hånd om av ansatte i barnehagen. På Storforshei skole er det mellom 40 og 50 elever som er innkvartert i andre hjem og rundt ti ansatte som kommunen jobber med å skaffe alternativ overnatting til.

Snøgrensa flyttet ned

En rekke hurtigbåter og ferger er også innstilt på grunn av uværet. Det gjelder blant annet fem av seks fergesamband på fylkesvei 17 i Nordland, den såkalte kystriksveien fra Bodø og sørover.

Mandag ettermiddag ble farevarselet oppgradert til oransje nivå. Det er ventet sørvestlig og senere vestlig storm, med vindkast på 30–35 sekundmeter. Verst vil det gå utover det nordlige Salten og sørlige Troms.

Et voldsomt tordenvær i Tromsø-området har ført til strømbrudd for 1.097 kunder i kommunen. En rekke trampoliner og andre løse gjenstander er blitt blåst ut på veiene.

I tillegg er snøgrensa i Nordland flyttet ned til 600 meter. Det betyr at bilister som skal kjøre over Saltfjellet og Beiarfjellet, må forberede seg på vintervær. Foreløpig blir det imidlertid ingen som kommer over fjellet sørfra, på grunn av den nevnte E6-stengingen.