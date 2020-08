Nationen bringer for sekstende år på rad fotografier av norske landskap før og nå. Bildene er fra Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sitt prosjekt «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Bildene gjengis med tillatelse fra NIBIO og deres ulike samarbeidspartnere.

«Han kjøre E6, den strakast vei'n» synger DDE, og sitter du timevis på denne, vår lengste navngitte bilvei, så syng gjerne med. For du verden for en vei E6 er. Tidvis utskjelt for lokal rush- og helgetrafikk, trailere og utenlandske campingvogner, fotobokser og radarkontroller, veiarbeid og omkjøringer, bønder på traktor og alskens andre ting vi så lett kan klage over. Og likevel fortjener den så uendelig mye skryt.

Vel 2.600 kilometer fra Svinesund til Kirkenes går den gjennom et utall vakre norske landskap, fra byer til tettsteder, flatbygder, dalbygder, skogbygder, fjelltrakter, fjordbygder og vidder. Har man kjørt E6 i noen tiår, så ses at den som bilvei bare blir bedre og bedre. Også kortere og raskere som følge av årlige utbedringer.

Under koronaferien 2020 har det nesten bare vært norske biler å se på E6. Forhåpentligvis har mange nordmenn dermed også fått seg gode ferie- og landskapsopplevelser ved å for første gang ha kjørt nye strekninger av denne, vår veienes hovedvei i Norge.