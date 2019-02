Vegvesenet vil ha strengere regelverk for vogntog

– Vi ønsker et regelverk som ansvarliggjør dem som kjøper transport. De må sørge for at vogntogene de bruker er utrustet til å sikre trygg transport, sier Atle Joakimsen, regiondirektør i tollvesenet i Troms og Finnmark til NRK.

Statens vegvesen har økt antall kontroller ved norske grenseoverganger etter flere alvorlige ulykker med utenlandske vogntog, skriver kanalen.

Ifølge Norges Lastebileierforbund blir kun 3 av 100 utenlandske vogntog på vei inn i Norge kontrollert.

– Det er altfor få som blir kontrollert. Men vi har forståelse for at dette er et svært manuelt arbeid som krever mye ressurser, sier administrerende direktør Geir A. Moe i Norges Lastebileierforbund.

Moe sier at de ser en økning i juks, blant annet med lønn og hviletid for sjåførene.