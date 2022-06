Det viser en ny undersøkelse om matvaner blant 808 deltakere som holder seg til plantebaserte dietter.

– Bare halvparten av deltakerne i vår studie rapportere at de spiser frukt hver dag. 75 prosent svarte at de spiser grønnsaker hver dag, og 25 prosent svarte at de spiser et produkt med fullkorn daglig, sier doktorgradsstipendiat Synne Groufh-Jacobsen ved Universitetet i Agder (UiA) i en pressemelding.

Fakta Om studien Den nye studien er gjennomført som en spørreundersøkelse via nett. Blant deltakerne var 530 kvinner og 278 menn. De har rapport om kostholdsvaner, egen helse og motivasjonen for å følge plantebaserte dietter. Kilde: Universitetet i Agder (UiA)

­– Funnene overrasker oss

Studien har UiA gjennomført i samarbeid med forskere fra OsloMet.

– Studien konkluderer med at de som har deltatt i spørreundersøkelsen, spiser mindre frukt, grønnsaker og fullkornprodukter, og kan hende får i seg mer sukker enn det som er anbefalt i norske kostholdsråd, forteller Groufh-Jacobsen, som jobber ved Institutt for ernæring og folkehelse.

Ifølge undersøkelsen får en liten del av utvalget i seg mer sukker enn anbefalt. Halvparten rapporterer at de spiser søtsaker og saltholdig snacks hver uke. 10 prosent rapporterte daglig konsum av drikke med sukker.

­– Funnene overrasker oss, og det er behov for å følge opp med nye studier, påpeker forskeren.

Motivert av helse og klima

Groufh-Jacobsen legger til at det er viktig å minne om at det er bred enighet blant fagfolkene om at et vegetarisk kosthold er tilstrekkelig i alle faser av livet, men det forutsetter at kostholdet dekker de behovene kroppen har for næringsrik mat.

– Klimahensyn, helse og dyrevelferd viser seg å være de viktigste motivasjonsfaktorene for å følge en plantebasert diett, sier hun.

71 prosent sier klimahensyn er viktigst, mens 64 prosent peker på helse. 49 prosent sier at dyrevelferd er viktigst.

75 prosent av de spurte rapporterer at de opplever egen helse som god eller veldig god.