Vegansamfunn får ikke bli livssynssamfunn

Ifølge Vårt Land skriver Statsforvalteren i avslaget blant annet at deres oppfatning er at samfunnets hovedaktiviteter stort sett er «sosiale treff der dere drøfter filosofiske spørsmål».

Dette er leder Steffen Tretvoll Althand i Norsk vegansamfunn uenig i. Han beskriver et vegantreff som noe seremonielt og definerer det som en livssynsaktivitet.

Annonse

– Rammen rundt et vegantreff er at vi gjerne møtes rundt et måltid. Der det å dele et vegansk måltid er kjernen i det seremonielle innholdet. Det å si at vegantreff er et sosialt treff hvor vi spiser litt mat og prater sammen, er som å sammenligne nattverden med en kjeks- og vinkveld. Det vitner om manglende forståelse for hvor viktig et slikt måltid er for oss som veganere, sier Althand.

Statsforvalteren har ikke kommentert avslaget overfor Vårt Land og opplyser at de må komme tilbake til saken.

(©NTB)