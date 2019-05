Veganar dømde for feilernæring av baby

Paret vart dømde i Nacka tingrett utanfor Stockholm, og dommen er på eitt år og to månader for mannen og 100 timars samfunnsteneste for kvinna. Det skriv Dagbladet.

Det byrja med at foreldra, som sjølv er veganerar, oppsøkte legehjelp då den seks månader gamle guten deira verken vaks eller la på seg.

Legar vitna

I rettssaka forklarte fleire legar at dei hadde råda paret til å gi barnet animalsk kost for at barnet skulle kome seg ut av svaltetilstanden han var i.

Paret var ikkje lydhøyre for legane sine råd og anbefalingar om at vegansk kost ikkje passar for så små barn, og hadde spurt om soyabaserte produkt. Dette trass legane sine råd om at barnet hadde behov for mjølkeprodukt med meir feitt.

Paret skal ha vore interessert i å få hjelp, men berre så lenge råda passet inn i deira personlege overtydingar og ynskje, skriv Nacka tingrett i dommen.

Ankar dommen

I forhøyr har mora fortalt at sonen, som i dag er to år gamal, aldri har fått ein streng vegandiett. Han hadde ifølge mora fått drikke "fløyte", men hadde ikkje tatt til seg næringsstoffane, og han hadde også fått både kylling, fisk, og skaldyr, men ville då berre ete paneringa.

Dommen ser det som alvorleg at foreldra ikkje har sett alvoret i situasjonen.

Rettssaka føregjekk i desember, medan dommen falt denne veka.

Kvinnas advokat Anton Strand seier til Aftonbladet at han vil anke dommen.

– Vi er skuffa over at tingretten ikkje har tatt til seg våre argumenter. Man har ikkje tatt nok omsyn til at det har vore ein konstant vektoppgang og at det faktisk er foreldra som har søkt kontakt for å få støtte og hjelp. Det er ikkje slik at nokon har slått alarm, seier Anton Strand.

