Storbritannias melkeleveranser kan være truet av en gruppe veganske aktivister.

Opptil 500 aktivister planlegger nemlig å blokkere meierilager i landet over to uker mens de krever at meieriene bytter til plantebaserte alternativer, skriver The Sun.

Tømte ut melk i butikk

Animal Rebellion, en undergruppe av Extinction Rebellion, står bak planene.

– Folk er beredt til å gjøre alt det ikke-voldelig krever, og det inkluderer fengsel, advarer veganaktivistene ifølge den britiske tabloidavisen.

Forrige måned helte aktivistene ut melk utover gulvet inne på det luksuriøse kjøpesenteret Harrods i London.

Personene ble etter hvert tvangsfjernet av sikkerhetsvakter.

Videoen under har Nationen fått tilsendt fra Animal Rebellion selv.

Frykter dyrere melk

Tidligere denne uken advarte Arla Foods UK, en av landets største melkeleverandører, om at det kan bli mangel på melk hvis protestene gjennomføres.

– Alt som øker kostnadene for virksomheten vil ende opp med å øke kostnadene for kundene, sa direktør Ash Amirahmadi i Arla Foods UK til The Sun.

Ifølge avisa har gjennomsnittsprisen på en halvliter melk steget med 43 prosent til 59 pence i Storbritannia det siste året. Dette tilsvarer rundt 6,8 norske kroner.