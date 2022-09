Sist uke ble hundrevis av dekk på lastebiler og hengere ved flere meierier i England ødelagt av en gruppe veganske aktivister som truer Storbritannias melkeleveranser.

– Animal Rebellion har forstyrret nok et meieri, denne gangen i Hatfield. Dette er den femte aksjonsdagen og det sjuende meieriet er stengt ned, skriver aksjonsgruppa i et innlegg på Instagram.

Aksjonistene har også delt en video som viser at de tar seg inn på området til et Arla-meieri og borrer hull i dekkene på melkebilene:

Nationen har tidligere skrevet om aktivistene fra Animal Rebellion, en undergruppe av Extinction Rebellion, som kjemper for at alle skal gå over til plantebaserte mat- og drikkeprodukter.

I august tømte aktivistene ut melk utover gulvet inne på det luksuriøse kjøpesenteret Harrods i London.

Arla Foods UK, en av landets største melkeleverandører, har advart om at det kan bli mangel på melk hvis protestene gjennomføres.

– Alt som øker kostnadene for virksomheten vil ende opp med å øke kostnadene for kundene, sa direktør Ash Amirahmadi i Arla Foods UK til The Sun.