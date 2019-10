Vedum utelukker samarbeid med MDG

– Det skjer ikke med oss, i hvert fall. Vi er uenig i saker, og det er har jeg respekt for. Det handler om at man ikke har noe annet valg enn å kjøre bil i Nord-Norge. Man er avhengig av å fly på kortbanenettet. I rovdyrpolitikken er det viktig at vi kan ta ut rovdyr. Vi skal bruke utmarksressursene til å produsere kjøtt, sier Vedum til Dagbladet og fortsetter:

– Og ikke minst når det gjelder den norske kraften. MDG vil gi mye av makten til EU.

Vedum har tidligere uttalt at han ønsker seg et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet. Flere topper i Ap har tatt til orde for at det kan være aktuelt å samarbeide med MDG, selv om partiledelsen ikke ønsker å ta den debatten nå.

Annonse

I intervjuet med Dagbladet varsler Vedum også en kamp mot de såkalte grønne avgiftene framover. Blant annet sier han at han heller vil avgiftslegge den internasjonale flyfarten enn å gjøre det dyrere å fly innenlands.

– Det er et misbruk av klimapolitikken. Klimaavgiftene, som blant annet MDG foreslår, slår veldig skjevt ut og rammer dem som tjener minst og kanskje slipper ut minst. Avgiftene rammer dem som ikke tar så mange helgeturer til New York, sier Vedum.

(©NTB)