Vedum: – Rassikring er ikke det som gir mest prestisje

– Rassikring er ikke det som gir mest prestisje. Du får ikke åpnet et skredsikringsanlegg, men du får åpnet en stor firefelts vei, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Dagbladet skrev torsdag at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett reduserte bevilgningen til skredsikring av riksveier med 180 millioner kroner. Tirsdag ettermiddag raste jordmasser over flere veier i Jølster.

Kaller ras en varslet katastrofe

Statsminister Erna Solberg (H) sier til VG at rassikring som allerede var iverksatt av NVE, kan ha bidratt til å redde tre hus i Jølster.

Vedum er glad for at rassikring kan ha reddet flere hus i området, men er likevel kritisk til regjeringens prioriteringer.

– Regjeringspartiene har aktivt stemt ned forslag i Stortinget om mer midler til ras- og flomtiltak. Man må prioritere den hverdagstryggheten som flom- og skredsikring utgjør for folk, sier Vedum.

Overfor Dagbladet betegner SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes rasene som en varslet katastrofe.

– Regjeringen har neglisjert rassikring i mange år. I stedet har de prioritert gigantiske motorveiprosjekter som Frp har lovet velgerne sine. Det er farlig, for denne typen skred kommer til å øke og øke i omfang, sier Fylkesnes.

Annonse

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet avviser overfor avisa at endringen i revidert nasjonalbudsjett er snakk om et kutt, men sier det er en teknisk endring.

Mobil og nett falt ut

Innbyggerne i områdene som ble rammet av ras i Sogn og Fjordane, var også uten strøm, mobildekning og internett en stund. Det bidro til at 30 personer på et tidspunkt ikke var gjort rede for, fordi de ikke fikk kontakt med pårørende.

Ifølge NRK ble blant annet fem basestasjoner slått ut, og flere fiberkabler røk.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) sier til NRK at regjeringen stiller klare krav til teleselskapene, og at sikkerhetsløsningene må bli bedre i fremtiden.

– Vi som samfunn blir mye mer avhengige av denne teknologien fremover. Stadig flere tjenester blir digitale: Det betyr at vi ved store hendelser blir mer sårbare, og konsekvensene blir større. Sikkerheten og robustheten ved løsningene vi velger, må bli enda bedre i fremtiden enn i dag, sier Astrup.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad er klar på at staten også har et ansvar for å sikre at ikke telefon og internett faller ut under slike hendelser.

– Det er et kombinert ansvar mellom selskapene og staten. Det er staten som gir konsesjon, så de kan stille krav til selskapene og bidra med midler der det er nødvendig, sier Arnstad til NTB.

(©NTB)