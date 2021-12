Vedum om lønnsstøtteordningen: – Opptatt av å være på den konservative siden

Vedum forklarte seg om lønnsstøtteordning-uttalelsene sine i Stortinget mandag. Der sa han at regjeringen var opptatt av å lage en ordning som ikke skulle utnyttes, og som ikke brøt med statsstøtteregelverket.

– Jeg har vært opptatt av å være på den konservative siden og ikke lage en ordning som endte med at bedriftene ville måtte tilbakebetale støtte, eller som brøt med statsstøtteregelverket, forklarte Vedum.

Han sa regjeringen hadde en uformell dialog med Esa før forslaget til støtteordning ble lagt fram.

– I etterkant av dette har det vært ny dialog der regjeringen har fått forståelse av at det er noe større handlingsrom enn det som var vurderingen etter møtene i forrige uke, sa Vedum.

Han la til at regjeringspartiene og SV på bakgrunn av dette er blitt enige om endringer i ordningen, som ble lagt fram i en pressemelding tidligere mandag. Makstaket er blant annet hevet til 40.000 kroner i måneden.

Bakgrunnen for redegjørelsen er at Vedum har sagt at EU-regler sto i veien for at regjeringen kunne gi kriserammede bedrifter mer i lønnsstøtte.

Regjeringen hadde i sitt opprinnelige forslag til ordning satt en grense på at det maks kunne gis 80 prosent av lønnen i støtte, noe som også er et krav fra EUs side. Men i tillegg hadde regjeringen satt et makstak for støtten på 30.000 kroner i måneden, noe EØS-tilsynet Esa søndag avviste at EU-regelverket krever.