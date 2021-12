Vedum lover skriftlig orientering til Stortinget om lønnsstøtte

Vedum har allerede avtalt et møte med fraksjonslederne fra alle partier i finanskomiteen mandag ettermiddag, opplyser Finansdepartementet. Dette ble avtalt i forrige uke.

– Vi vil også sende en skriftlig orientering om prosessen med lønnsstøtteordning til Stortinget i dag, opplyser Finansdepartementet til NTB.

Søndag avviste EØS' tilsynsorgan Esa påstander finansministeren kom med fredag om at regjeringen ikke kan gi mer lønnsstøtte på grunn av EUs konkurranseregler.

Flere partier har krevd at Vedum må møte i Stortinget og forklare seg, for å få klarhet i om han kan ha feilinformert.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener det ikke er godt nok at Vedum vil svare Stortinget skriftlig.

– Jeg synes egentlig det er ganske feigt, hvis jeg skal være helt ærlig, sier Listhaug til NTB.

Hun viser til at mange bedrifter er usikre på hvordan lønnsstøtteordningen blir og går inn i julen uten tydelige svar.

– Derfor er det viktig for Stortinget å få oppklart situasjonen. Det at han sender skriftlig svar gjør at vi ikke få stille oppfølgingsspørsmål. Jeg synes det er svært spesielt.

Frp-lederen mener det ikke er godt nok at Vedum møter finanskomiteen på Stortinget for å orientere muntlig mandag. Hun påpeker at det er et lukket møte.

