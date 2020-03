Vedum kritiserer matberedskapen etter virusutbruddet

Vedum hevder overfor Dagbladet at det regjeringsoppnevnte utvalget bak klimakurrapporten, som ble lagt fram i januar, glemmer at matproduksjonen i hele Norge er avgjørende for landets beredskap.

– Vi mener det er fullstendig galskap at vi i en situasjon med mer ustabilt klima skal redusere vår egen evne til å være selvforsørget, sier Vedum.

Også koronasmitten bør være en påminnelse om at samfunnet er sårbart, mener han. Sp vil på nytt fremme forslag om å opprette beredskapslagre for mat, varsler partilederen.

Han går hardt ut og hevder at utvalget «legger opp til en rasering av matproduksjonen i Distrikts-Norge» når det går inn for å fjerne 1 million dekar matjord.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) svarer at hun er enig i at god matvareberedskap er svært viktig.

– Derfor styrket regjeringen ordningen med tilskudd til beredskapslagring av såkorn betydelig i jordbruksoppgjøret for 2019, sier hun til avisen.

– For øvrig merker jeg meg at Sp foreslo 30 millioner til beredskapslager av matkorn i sitt alternative budsjett. Det holder enten til å dekke ikke mer enn 60 prosent av årlige driftskostnader eller til å kjøpe inn matkorn til å dekke om lag en måneds forbruk, sier Bollestad.

