Vedum krever Solberg-svar om fraflytting fra Nord-Norge

Nye tall fra SSB viser at de tre nordligste fylkene i Norge mister innbyggere. Nordland, Troms og Finnmark har fått flere enn 2200 færre innbyggere så langt i år.

- Det som skjer i Nord-Norge nå er svært dramatisk. Ta for eksempel Nordland. Aldri så lenge SSB har ført kvartalsvis befolkningsstatistikk, har et fylke opplevd større nedgang i folketall i løpet av et kvartal, sier Vedum i en pressemelding.

Senterpartiet leverer derfor i dag en interpellasjon til statsminister Solberg, hvor de spør om statsministeren er fortrolig med den sterke befolkningsnedgangen.Vedum utfordrer Høyre og FrP på hvilke grep de vil ta for å snu utviklingen.

- Det er flere faktorer som spiller inn, men det sier seg selv at det rammer befolkningsutviklingen til Nord-Norge, når det sentraliseres innen nesten all statlig virksomhet og når de nord-norske fylkene får mindre penger av regjeringspartiene, sier Vedum.

Les hele interpellasjonen nederst i saken.

Interpellasjon er en av to måter å stille spørsmål fra en Stortingsrepresentant til en person i regjeringen. Interpellasjon er den mest alvorlige måten å stille spørsmål på, og det er opp til Stortingspresidenten å avgjøre om saken skal behandles.

- Jeg ber Erna Solberg stille i Stortinget for å forklare om hun mener dette er en akseptabel situasjon. Senterpartiets mål er å utvikle hele Norge, da er ikke en nedbygging av Nord- Norge akseptabelt. Nå vil jeg høre hva som er Solbergs mål og hvilke grep hun vil ta.

Erna Solberg har ikke svart på kritikken fra Vedum og Senterpartiet, men til NRK sier kommunalminister Monica Mæland (H) at ho ikke er imponert over kritikken.

- Som vanlig peker Senterpartiet på alt de mener er feil, uten å komme med løsninger selv. Vi kan ikke vedta hvor folk skal bo, men vi kan legge til rette for et næringsliv i vekst og for at det er godt å bo over hele landet, sier hun til rikskringkasteren.

Les hele interpellasjonen her:

«En av regjeringens og Stortingets viktigste oppgaver er å utvikle hele Norge.

Det er ingen naturlov som sier at Norge skal sentraliseres eller at tjenester skal nedlegges. Hvilket Norge vi får i framtida, avgjøres av hvilke politiske valg vi tar i dag og i åra framover.

Ifølge SSB, har det til nå i år blitt 937 færre innbyggere i Nordland, 827 færre i Troms og 325 færre i Finnmark. Siden SSB begynte med å utarbeide kvartalsvis befolkningsstatistikk, har det aldri vært registrert så stor fraflytting i ett enkelt fylke i Norge som det ble fra Nordland siste kvartal.

Statsministeren har det overordnede ansvaret for alle vedtak som blir fattet av regjeringen og hvordan de samlet påvirker landets utvikling.

Er statsministeren fortrolig med den sterke befolkningsnedgangen vi ser i de tre nordligste fylkene, og hvis ikke, hvilke politiske grep vil regjeringen ta for å snu denne utviklingen?»