Vedum får en rett Venstre fra Breivik

– Helt bevisst bruker Sp det mest virkningsfulle trikset i markedsføringspsykologien: Forsterk oppfatninger og fri til følelser hos målgruppen, skriver Breivik i innlegget.

– Lite, eller ingenting, snakker de om hvilken alternativ politikk og løsninger Sp har for å motvirke de sterke kreftene som drar mennesker, makt og arbeidsplasser til de største byene, skriver Venstres parlamentariske leder på Stortinget.

Knappe to uker før kommunevalget seiler Senterpartiet i voldsom medvind på meningsmålingene, mens Venstre i lang tid har slitt og ligget under sperregrensen på nasjonale målinger.

Populist?

Noe av Sp-oppgangen forklares med at partiet i seks år nå har kunnet dyrke opposisjonsrollen. Venstre har for sin del støttet Solberg-regjeringen siden 2013 og gikk i fjor vinter inn i den.

Breivik går i rette med Sps gjentatte påstander om at Solberg-regjeringen bare er opptatt av sentralisering. Venstre-nestlederen slår fast at det å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, er vanskelig fordi motkreftene er sterke.

– Sp av alle, som i åtte år satt i en flertallsregjering og i realiteten administrerte en storstilt sentralisering, burde vite det bedre enn noen. I stedet protesterer og nærmest latterliggjør de kommunereformen og takker nei til å være med på å tilføre kommunene enda flere oppgaver, ressurser og arbeidsplasser, skriver han.

«Sier det vi mener»

Vedum fremholder for sin del at han bare sier det han mener, blant annet at det er feil å tvinge kommuner eller fylker til å slå seg sammen, kutte i pendlerfradrag eller snu avgiftspolitikken uten å tenke på «hvordan den slår ut geografisk og sosialt».

– At Breivik er uenig i det, må han få lov til. Det er en ærlig sak, sier Sp-sjefen til NTB, og fremholder at partiet mener det samme nå som for fire år siden.

– Da ble vi kalt bakstreverske, mens vi nå blir kalt populister, sier Vedum.

– Breivik skriver at du frir til følelser og forsterker oppfatninger?

– Vi er folkevalgte og møter folk. Det er ikke slik at jeg har funnet på bunadsgeriljaen. Det engasjementet vi ser på Nesna og Helgeland, er helt reelt, sier Vedum, med henvisning til folkemotstanden mot å kutte i fødetilbudet i distriktene.

– Se debatten

Men Breivik mener Sps selvstendighetsgaranti blir lite annet enn en garanti for «ytterligere sentralisering og mange skuffede velgere». Han mener også at Sp svikter på det andre tunge verktøyet for å motvirke sentralisering, nemlig gode kår for næringslivet.

– Igjen frir Sp til følelser og oppfatninger og hevder at forskjellen på en god og dårlig næringspolitikk for distriktene, er mer midler enn det regjeringspartiene bevilger til bredbånd og regionale utviklingsmidler.

Vedum mener for sin del at regjeringen, blant annet i sin skattepolitikk, har ført en politikk som «systematisk har rammet Distrikts-Norge hardest».

Også i bompengedebatten har Sp «gitt inntrykk av at de er mer mot bompenger enn Frp», underforstått at det blir mindre bompenger med Sp, mener Breivik.

– Blir det mindre bompenger med Sp, Vedum?

– Vi kuttet bompengene med 430 millioner i vårt alternative budsjett. Det er selvsagt ingen revolusjon, men ville gitt litt mindre bompenger.

Retorisk ber Breivik velgerne se på NRKs utspørring av Vedum for å gjøre seg opp en mening om hvorvidt populismestempelet er fortjent eller ikke.

