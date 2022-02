Vedum: Et enestående skussmål til Olsen

Finansministeren gir avtroppende sentralbanksjef Øystein Olsen ros for sitt virke som styreleder for Statens pensjonsfond utland, kjent som oljefondet.

– Det at vi nå har tjent mer på plasseringene ute enn vi har satt inn i fondet, er et enestående skussmål til Olsens periode som sentralbanksjef og styreleder for Statens pensjonsfond utland, sier Vedum (Sp).

Vedum kunne ikke selv være til stede under torsdagens middag i Norges Bank fordi han er koronasmittet. Han merket seg en bekymring som Olsen fremmet i sin siste årstale.

– Det er viktig å merke seg det han sier om at oljefondet plutselig kan falle betydelig etter den formidable oppgangen vi har sett de siste årene. Det er en bekymring jeg deler, og som vi tenker mye på i utformingen av finanspolitikken, sier Vedum, og viser til Olsens formaning om at det er klokt å legge bruken av oljepengebruken lavt i gode tider.

– Advarsel om pengebruk

Venstres finanspolitiske talsperson Sveinung Rotevatn mener talen er en tydelig advarsel til Vedum om at det gjelder å holde igjen på pengebruken: Venstre er enig med sentralbanksjefen om at nivået framover bør ligge godt under realavkastning i oljefondet.

– Inflasjonen vokser, blant annet som følge av en svært ekspansiv finanspolitikk i mange land. Nå er det ekstra viktig å holde igjen på den offentlige pengebruken, så ikke statsbudsjettene forsterker en prisvekst som kan gå hardt utover familieøkonomien til folk, sier Rotevatn.

SV savnet temaet grønn omstilling av økonomien i Olsens tale. Klimarisiko ble ikke nevnt, men det må stå på toppen av dagsordenen framover, mener finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Det er overraskende og bekymringsfullt at han ikke snakker mer om boligmarkedet og den skyhøye gjelden til norske husholdninger, når han legger vekt på at renten må økes fremover. Dette er en kilde til stor risiko og sårbarhet i økonomien og utviklingen i Norge har vakt internasjonal oppsikt, sier hun.

Tok opp strømpriser

Frp-leder Sylvi Listhaug merker seg også at Olsen kom inn på temaet. Hun mener hans tale underbygger at det er folk flest som må betale for det grønne skiftet.

– Sentralbanksjefen sier vinterens høye strømpriser kan være et tidlig varsel. Han mener det grønne skiftet gjør at vi trolig vil se høyere og mer variable strømpriser enn vi er vant med. Dette har også Frp advart mot fordi det slår kraftig inn i folk sine lommebøker og rammer bedriftene, som heller ikke har fått en krone i støtte, knallhardt, sier Listhaug.

