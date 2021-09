Vedum droppet valgkampen for å kjempe for nærskolen

– I et lite tettsted som Ilseng så er skolen en av de tingene som binder tettstedet og bygda sammen. Det å miste den vil være et tilbakeslag for å få flere unge familier til å flytte hit, og for å få en positiv utvikling for området vårt, sier senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum om den mulige nedleggelsen av Breidablikk skole.

Skolen ligger på Ilseng i Stange kommune, og den var årsaken til at Vedum gikk inn i politikken. Snart skal Stange kommune vedta ny skolestruktur, og det setter Breidablikk skole i fare for å bli nedlagt.

I den forbindelse deltok statsministerkandidaten mandag i et åpent folkemøte på skolen i regi av FAU.

– Dette er kjempeviktig for meg, så i går fikk valgkamp være valgkamp. Det er dette som gjør at jeg engasjerer meg politisk, at det skal være mulig å opprettholde denne type skoler og leve i lokalsamfunn rundt om i hele landet. Jeg håper inderlig at skolen ikke legges ned, og kommer til å jobbe hardt for det, sier han til Nationen.

Ordfører i Stange kommune, Nils Amund Røhne (Ap), har ikke noe imot at Vedum som rikspolitiker engasjerer seg i denne saken lokalt.

– Jeg har alltid hatt den holdningen, og har den holdninga fortsatt, at jeg synes Vedum som far ved den skolen har like mye rett som alle andre til å engasjere seg, sier Røhne til Nationen.

Datteren vil få lengre skolevei

I dag går Vedums yngste datter i femteklasse på Breidablikk barneskole, og skolen ligger bare et steinkast unna hjemmet deres. Hvis skolen legges ned vil hennes korte gåtur til skolen bli til en lengre busstur.

– Skolen er et naturlig samlingspunkt i nærmiljøet, og den ligger midt i et boligområde. Det gjør at brorparten av elevene kan tusle eller sykle til skolen. En skolenedleggelse vil gjøre at alle disse må ta buss, forklarer Vedum.

Dette er ikke første gang Breidablikk barneskole trues med nedleggelse.

– En av grunnene til at jeg ble politiker helt i starten, det var kampen for nærskolen min. Den var nedleggingstruet også når jeg gikk der. Alltid når jeg tenker på tjenester nær folk, så er det Breidablikk barneskole som dukker opp, sier Vedum.

– Men når vi snakker om kampen om tjenester nær folk, som er hovedsaken i valgkampen vår, så er Breidablikk bare ett eksempel. Vi må gi kommunene mulighet til å ta vare på disse skolene, for de er så viktige for lokalmiljøet og for ungene i nærmiljøet. Vi må få snudd skolesentraliseringa.

Ber Stangepolitikerne gi innbyggerne lengre tid

De var rundt 80 personer som møtte opp på det åpne folkemøtet. Engasjementet i bygda er veldig stort, forklarer Vedum. Han mener kommunen burde tatt seg bedre tid før de skulle konkludere, slik at innbyggerne reelt sett kunne blitt hørt i saken.

– Jeg synes det er ille at denne prosessen starter før sommeren, går gjennom sommeren og blir litt bortgjemt i korona og valgkamp, og plutselig skal de trekke en konklusjon i oktober. Folk får nesten ikke med seg at det er en diskusjon om å legge ned skolen, og så går det så fort, sier han.

Vedum reagerer også på at alle partiene før kommunevalget gikk til valg på at de ikke skulle se på skolestruktur, men at de nå gjør det likevel.

– Det var en runde om skolestruktur også for fire år siden, og så starter de på nytt igjen nå, rett etter at de lovet det forrige gang. Det gjør at mange reagerer.

Dette sier Stange-ordføreren

Stange-ordfører Røhne forklarer at de har en gjennomgang av hele kommunens økonomi, fordi de må spare 50 millioner frem til 2024.

– Skolene vurderes sammen med alle andre aktiviteter i kommunen for å klare å finne et budsjett i balanse. Det er for tidlig å si om vi vurderer å nedlegge Breidablikk. Vi går gjennom alle skoler, og vi går gjennom alle helse- og omsorgstjenester.

Kommunen blir nødt til å gå gjennom skolestrukturen på grunn av trang økonomi, forklarer ordføreren.

– Først og fremst har dette med økonomi å gjøre, men det er også kravene til kompetanse som kan gjøre at det er utfordrende, sier han.

Han legger vekt på at det ikke vil skje noe med Breidablikk skole i denne perioden, og at det blir opp til velgerne hva som skjer ved neste kommunevalg.

– Det er ingen tvil om at skolen på Ilseng er viktig for lokalmiljøet. Ilseng er en ganske stor plass og det er nå en spennende utvikling knyttet til Ilseng fengsel som Vedum er opptatt av, så her er det mange elementer som ikke er på plass ennå i den forstand at vi ikke har konkludert.