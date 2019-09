Vazelina Bilopphøggers legg opp

Totens Blad skriv at eit 40 år langt musikalsk eventyr går mot slutten – og at det folkekjære bandet snart legg inn jekken. For godt. Men det gjer dei ikkje utan pomp og prakt. 21. mars inviterer Vazelina Bilopphøggers til jubileums- og avskjedskonsert i Oslo Spektrum.

– No er vi i støyten. Vi gir oss medan vi er på topp, seier Eldar Vågan til avisa – og legg til:

Annonse

– Dette er fysisk arbeid. Er det ikkje fysisk, så er du ikkje eit rockeband lenger. Paulsen er jo i 70-åra.

I intervjuet kjem det fram at det ikkje er noko alternativ for bandet å halde fram utan Høgger'n. No håper han og resten av rockabillybandet at fansen vil støtte opp om avskjedskonserten.

Det folkekjære bandet opna sitt musikalske hoggeri på Gjøvik allereie i 1979. Låtar som «Bilopphøggerboogie», «Ferje over Mjøsa», «Surfbrett» og «Spikre paller» har vorte klassikarar.