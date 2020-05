Varsler større og verre pandemier – men det er håp

I en artikkel publisert på nettstedet IPBES, en plattform for vitenskap om biologisk mangfold og økosystemer, skriver forskerne at det i fremtiden vil komme flere pandemier som sprer seg raskere, som har større økonomiske innvirkninger og tar livet av flere mennesker.

De skriver at dersom vi ønsker å unngå dette, må vi begrense utnyttelsen av dyrene og naturens ressurser.

"Det er en enkelt art som er ansvarlig for COVID-19-pandemien – oss. Som med klima- og biologisk mangfoldskriser, er nyere pandemier en direkte konsekvens av menneskelig aktivitet", skriver de i artikkelen.

Avskoging, intensivt jordbruk og utnyttelse av ville arter

De peker på at koronaviruset, som forårsaker sykdommen covid-19, er forårsaket av mikroorganismer som kommer fra dyr. Ifølge forskerne kommer 70 prosent av alle sykdommer fra ville dyr eller husdyr.

"Pandemier skyldes imidlertid aktiviteter som bringer stadig flere mennesker i direkte kontakt og ofte kommer i konflikt med dyrene som bærer disse mikroorganismene".

De peker på avskoging, ukontrollert utvidelse av landbruket, intensivt jordbruk, gruvedrift og utnyttelse av ville arter som grunnen til at sykdommer sprer seg fra dyr til mennesker.

Videre skriver de at menneskelig aktivitet har ødelagt 85 prosent av våtmarkene og at 75 prosent av alt ferskvann som er tilgjengelig går til matproduksjon i form av avlinger eller husdyrproduksjon.

Legger man til handel med ville dyr og en eksplosjon i antallet globale flyreiser, ser man nå hvor raskt viruset kan spre seg, sier forskerne.

Neste 'Sykdom X'

Så langt er over tre millioner mennesker verden over smitter av koronaviruset, og nesten 250.000 er døde. Dette etter at sykdommen startet på et marked i Wuhan i Kina.

Forskerne bak artikkelen spår at dette bare er begynnelsen.

"Så mange som 1,7 millioner uidentifiserte virus av den typen som er kjent for å smitte mennesker antas å fortsatt eksistere hos pattedyr og fugler. Noe av disse kan være den neste 'Sykdom X' – potensielt enda mer dødelig enn COVID-19."

Men forskerne, professorene Josef Settele, Sandra Díaz og Eduardo Brondizio og doktor Peter Daszak, mener det ikke er for sent å gjøre endringer, slik at man hindrer spredning av sykdommene. De peker på tre punkter som bør gjøres for å hindre fremtidige dødelige pandemier.

Styrking av overvåking og helsesystemer

De foreslår å kutte ned på intensivt landbruk, langtransport som flyreiser og bruk av fossil brensel i energisektoren. Samtidig mener de det må bli bedre håndhevelse av miljøbestemmelser.

De mener også at sykehus og lokalsamfunn må styrkes, for eksempel ved at avgifter ved avskoging bør gå til lokale helsesystemer og lokalsamfunn, i stedet for til privat sektor.

"For det andre bør vi ha en "One Health" -tilnærming på alle beslutningsnivåer – fra det globale til det lokale – som anerkjenner de komplekse sammenkoblingene mellom helse, mennesker, dyr, planter og vårt felles miljø", skriver de.

Beskytte naturen

De mener også at man må styrke overvåkingen av sykdommer, og å sørge for å beskytte de mest utsatte i befolkningen, slik at de ikke får denne typen sykdommer.

"Vi kan komme tilbake enda bedre og komme ut av den nåværende krisen sterkere og mer motstandsdyktige enn noensinne – men å gjøre det betyr å velge politikk og handlinger som beskytter naturen – slik at naturen kan bidra til å beskytte oss."

Miljøpartiet De Grønne har tidligere sagt til Nationen at de mener Norge bør gå foran for å stoppe handelen med levende, ville dyr.

– Forbud mot handel med ville dyr er en konkret og realistisk handling som kan gjøres nå. I motsetning til mye av det som er foreslått for å forhindre naturtap, vil et slikt forbud ikke legge begrensninger på jordbruk eller utvikling. Kun stanse en konkret aktivitet som er svært skadelig, uten å gå utover økonomien til det brede lag. Det er noe Norge bør gå i bresjen for, sa Sigrid Z. Heiberg, utenrikspolitisk talsperson i MDG til Nationen.