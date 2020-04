Varmt vårvær i vente i Sør-Norge

Langtidsvarselet for dagene framover viser at det fine været kan holde seg til midten av neste uke.

I første rekke er det Øst- og Sørlandet som får fine temperaturer inn mot helgen, men også på Vestlandet kommer sola fram i helgen og holder seg til langt ut i neste uke.

Annonse

I hovedstaden meldes det om at temperaturen kan komme opp i hele 14 grader onsdag før det faller litt mot helgen for å komme sterkere tilbake neste uke. Det holder seg imidlertid over 10 grader hele tiden, ifølge Yr.

Dette varselet gjelder også i all hovedsak resten av Østlandet, inkludert Viken, Vestfold og Telemark, mens Agder-fylkene, Rogaland og Vestlandet må belage seg på noe ustadig vær fram til helgen, da varmen kommer for alvor.

I Midt-Norge blir det fortsatt kjølig og bygevær, men bedre til neste uke, mens i Nord-Norge blir det fortsatt kjølig, men med plussgrader de fleste stedene.

(©NTB)