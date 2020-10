Varmt vann brukes til avlusing av laks. Men det kan gi store skader på fisken

Forskere ved både Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og Universitetet i Bergen har undersøkt om det er det varme vannet under termisk avlusing som fører til dels store skader på laks, eller om det er noe annet.

– Vi tror at en medvirkende årsak til finneskadene var at fiskene begynte å sprelle i det varme vannet, forteller Lars Helge Stien ved Havforskningsinstituttet i en pressemelding.

– Kan være smertefulle

Han sier at de gjorde forsøket med to ulike behandlingstemperaturer, 34 grader celsius og 9 grader celsius. Sistnevnte som kontroll. Fiskene hadde en pose rundt seg i vannet som beskyttelse.

Les også: Har dratt opp 13 kilometer med ulovlig garn

Etter at laksen hadde vært i vannet og blitt avlivet med en overdose bedøvelsesmedisin, så forskerne mer skade på finnene hos dem som var varmtvannsbehandlet.

– Ellers fant vi ikke forskjeller mellom fiskene behandlet med varmtvann og kontrollfiskene. Finneskader kan være både smertefulle, åpne opp for infeksjoner, gi problemer med saltbalansen og gi dårligere svømmefunksjon, sier forsker Kristine Gismervik ved Veterinærinstituttet.

Annonse

Les også: Sps programkomité vil ha olje i Barentshavet på land og ny havbruksavgift

Ifølge Lars Helge Stien skyldes trolig ulikheten i skader at fiskene som ble behandlet i varmt vann, våknet opp.

– Til tross for at fiskene var bedøvet og ikke responderte på håndtering, så våknet de opp under varmtvannsbehandlingen og sprellet kraftig i posen. Kontrollfiskene forble rolige gjennom hele prosessen, sier Stien.

Får panikk

Han forteller at tidligere forsøk har vist at laks svømmer i panikk når de havner i varmt vann.

Les også: Denne landsdelen har høgast verdiskaping i sjømatnæringa

Forskerne trekker også fram at det kun var 40 fisk som ble eksponert under forsøket.

– I næringen er det millioner av fisker som blir behandlet med varmt vann hvert år. Hvis 1 av 1000 fisker får skade av varmtvann, er det fortsatt et alvorlig problem. Vi ønsker derfor å fortsette undersøkelsene, både med større fiskegrupper og med laks med ulik livshistorie og bakgrunn. Det kan også hende at vi ikke har fått med det riktige vevet eller at skadene i vevet først blir synlige etter litt tid, og at eventuelle skader dermed kan ha gått uoppdaget, sier Kristine Gismervik.