Varmen påvirker avlingene flere steder i landet

Vekst er et samarbeid mellom Nationen, Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) og Norsk Landbruksrådgiving. Rapportører fra Norsk Landbruksrådgiving leverer tilstandsrapport fra hver sin region en gang i uken, helt fram til innhøsting.

Troms og Finnmark: Slåtta går mot slutten

Det er tørt i hele regionen og de som ikke holder på med slåtta ønsker seg en god rotbløyte.

Fra Sør-Troms meldes det om varmt og fint vær som fører hurtig modning av jordbær. De første potene er snart klar til høsting. De som dyrker grønnsaker har ennå store problemer i forhold til kålflue og gulrotflue som legger egg. Slåtten er stort sett ferdig og bøndene kjører ut husdyrgjødsel. De som var tidlig ute med slåtten har nå begynt å få god gjenvekst.

I Øst-Finnmark har det denne uken vært moderate temperaturer med fare for nattefrost. De fleste bøndene er nå ferdig eller i full gang med slåtta. Mye vind og tørr bakke har ført til gode tørkeforhold selv om det har vært ustabilt værvarsel. Det er stort sett normale avlinger bortsett fra enkelte tørkeutsatte jorder.

Anne Kristiansen, NLR Nord-Norge

Nordland: Nå er det sommer i nord

Helgeland melder at andreslåtten er i gang der 1. slått ble tatt tidlig. Tørt og varmt vær de siste ukene har gitt god fortørke og dermed godt grunnlag for en vellykket ensilering. Noen har fått rikelig tilgang til bakketørket høy. Skyfri himmel og sol har gjort spredning av husdyrgjødsel utfordrende. En lang periode med 1. slått på grunn av ustabilt vær fulgt av godvær og rask vekst gjør at noen velger å overgjødsle med handelsgjødsel. Når graset kommer for langt vil husdyrgjødsla feste seg i graset og man får dårlig fôrkvalitet. Dette er særlig ugunstig i melkeproduksjonen der ureint fôr lett gir sporer og kvalitetsfeil på melka. Poteten kom tidlig i jorda og blomstringen har startet. Fra Salten meldes det at gulrot dyrket under duk snart er klar til høsting og at det ser ut til å bli svært gode avlinger. Jordbæra er også moden. Ellers ser bærsesongen ut til å bli variabel. En lang periode med godvær gjør at brukere med sandjord begynner å lengte etter en natt eller to med regn. Ellers er forholdene gode for drenering og andre tiltak på ellers våte områder.

Are Johansen, NLR Nord-Norge

Trøndelag: Gulnende åkre og slått i sommersol

Etter en ellers våt og kald sommer kom hetebølgen også til Trøndelag forrige helg, med strålende sol og makstemperaturer over 30 grader. Utover uken har temperaturen falt ned på mer behagelig nivå for arbeidsfolk. Kornåkrene begynner å gulne, og en lengre periode med oppholdsvær har gitt gode forhold for slått. Bøndene er i gang med andreslåtten de fleste steder og det meldes om gode avlinger.

Det er mye frodige kornåkre å se i Trøndelag, men i noen områder har det nok blitt i meste laget med nedbør i år. Det er tid for floghavrekontroll i åkeren, og kornprodusenter kan gjerne samtidig være på vakt for hønsehirse. Tørt vær har gitt redusert behov for tørråtesprøyting den siste tiden, og noen bønder har begynt vanning av poteten. Både potet og gulrot har potensial for gode avlinger.

Marie Skogrand, NLR Trøndelag

Møre og Romsdal: Sommarvarme og god vekst

Som resten av landet har vi bak oss ei veke med skikkeleg sommarvarme. Det har vore gode forhold for høytørk uten torebyer som det gjerne oppstår i slikt vær. Mange har starta andreslåtten, særleg dei som har ambisjonar om tre slåttar. Trass i lite nedbør har det vore god vekst, men doggfall om natta og ei lita regnbyge natt til onsdag har hjelpt. Dersom fineveret held fram vert det fort for tørt, og det er ingen grunn til å vente med vatning for dei som har høve til det.

Jordbærsesongen er i hovudsak over, men det er litt att av dei seine sortane Florence og Malwina. Det var ein del rotne bær i starten på sesongen, dette ga redusert avling og meir arbeid. Mange er nøgd med jordbærsesongen, men totalt kom avlingane ut litt under normalen. Bringebæra er no i full gang og lovar godt, men på friland krev det opphaldsver for å få fin konsumkvalitet.

Aksel Døving: NLR Nordvest

Vestlandet: Og så kom varmen

Mange stader på Vestlandet bikka gradestokken over 30 grader og nye varmerekordar vart sette fleire stader, mellom anna her på Njøs i Leikanger 32,5 grader 28. juli. I Fjærland vart det sett ny fylkesrekord på 33,9 grader 27. juli. Det er skjeldan at Sognefjorden i midtre strøk har temperatur over 21 grader, men denne veka vart det målt 22,5 grader og mange nytta høve til å kjøle seg ned i fjorden. Bærplukkarane har hatt ei travel tid, og er det greitt at varmen no er over fordi det ga solskåld, tvangsmodning og dårleg haldbarheit på bringebæra. Frukta veks godt i varmen, og i alle kulturar må ein passe på nok vatning.

Andreslåtten er i gang for nokre og avlingane er svært store. Andre har no ein vel unnt pause i grasslåtten. Sauebonden på tilsynstur melder om fine forhold og god tilvekst på lamma i fjellet.

Marit Henjum Halsnes, NLR Vest

Rogaland og Agder: Fin vekstsesong held fram

Den fine vekstsesongen held fram! 2. slåtten er i gang langs kysten og litt innover i landet. Kvaliteten på andreslåtten ser ut til å bli god. Vi har hatt god fordeling av nedbør og sol. Det er likevel stor skilnad innan Agderfylka. Medan andreslåtten er i gang i kystnære strok starta førsteslåtten på Bjåen (vel 900 moh.) i førre veke! Heiebeita ser og ut til å ha ein god kvalitet. Den kalde våren medførte at beita vaks seint i starten. Det ser lovande ut for årets lam!

Det første kornet er treska – det er lenge sidan vi har sett så fine åkrar!

Potetene hatt og ein god sesong. Tidlegpotetene er stort sett tatt opp, nå er det straks tid for å hauste resten av potetene. Jordbærsesongen er over toppen nå. Seine felt er straks klar for hausting. Bringebær er unntaket når det gjeld årets sesong. Frost tidleg i mai skada mange felt. For dei fleste bringebærprodusentane i sør blir dette eit heller dårleg år.

Knut Sigurd Haugå, NLR Agder

Østlandet: Godt knollansett

Den siste uken har vært preget av høye temperaturer, noe om har ført til en tørkestresset situasjon på den letteste jorda. På tirsdag fikk mange riktignok et regnskyll og vanningsvognene har fått seg en hvil. Det er allikevel viktig å ikke vente for lenge med å sette i gang vanning igjen for de vekstene som krever det. Variasjonen i hvor langt veksten har kommet er stor, da det kan være et sprik på to måneder fra tidligste våronn til seneste. Generelt ser det bra ut, og det meldes om godt og jevnt knollansett for potetene som er kommet lengst. Tørråtekampen er også i gang, og det rapporteres om få funn de siste ukene. En bør allikevel være observant på at vi har hatt gode vilkår for sopp tidligere, slik at ikke første tørråtebehandling blir for sen. Produsenter gjør også lurt i følge med på insekt- og virussituasjon.

Camilla Bye, NLR Øst

Fjellregionen: Årets sesong lover bra

Vi er inne i en noe roligere periode, og mange har innvilget seg noen velfortjente feriedager med litt avbrekk i hverdagen. De aller fleste har berget en god førsteslått i vår region, og gjenveksten står fint så å si i alle områder. Etter varmebølgen i forrige uke, har flere begynt å merke tørkestress på tørrere jordarter nå. Lyn og tordenvær i begynnelsen av uka førte med seg etterlengtet regn, men det er store lokale forskjeller på nedbørsmengdene som kom. Mange grasdyrkere har benyttet den siste tida til ugraskamp i enga, der det har vært nok av utfordringer denne sesongen. Det er også fokus på fornying av eldre eng, og vi registrerer at flere forbereder tidlig høstgjenlegg i disse dager. Utmarksbeitene står seg godt i de fleste områder der det har vært tilstrekkelig med nedbør.

For de ettårige vekstene, korn og potet, er det nok noe variasjoner etter ei våronn som trakk ut i tid. Det er likevel mange fine byggåkrer å se, og årets sesong lover bra for kornet. Mandelpoteta ligger fortsatt litt etter normalen i utvikling, men blomstringa er så smått i gang. Slutthyppinga er stort sett unnagjort og noen er i gang med sprøyting mot tørråtesoppen. Dyrkerne ønsker seg noe mer nedbør, og at vi får beholde de gode temperaturene framover.

Knut Hagen, NLR Innlandet