Varme sommerdager over hele linja

– Det ligger et høytrykk mellom oss og Grønland som holder lavtrykkene unna. Det får stort sett hele landet glede av denne uken, sier vakthavende meteorolog Magni Svanevik i Meteorologisk institutt.

Høytrykket fører til fine sommertemperaturer flere steder, men enkelte vil være plaget av ettermiddagsbyger eller lokal tåke.

I Nord-Norge er det i starten av uken temperaturer opp mot 20 grader flere steder. Oppholdsværet vil holde seg gjennom hele uken, men temperaturene vil være gradvis synkende og inn mot helgen blir det kjølig.

Samtidig kan havtåken hindre solen i å trenge gjennom flere steder.

– Den vil først og fremst legge seg i kyststrøkene, ettersom den dannes av at kaldt hav og varme luftmasser møtes. Det er samtidig fare for at den lokale tåken kan trekke nedover Midt-Norge.

Sprekker opp

De mest behagelige temperaturene finner vi helt klart i Sør-Norge denne uken.

– Vestlandet har den siste tiden vært plaget med tett skydekke som ikke vil forsvinne. Nå ser det imidlertid ut til at det kan sprekke opp flere steder.

Utover uken blir det fint vær og stigende temperaturer. Men det er fortsatt fare for lave skyer langs kysten.

– Forhåpentlig klarer solen å tørke dem opp i løpet av dagen, sier Svanevik.

På Østlandet kan det bli temperaturer over 25 grader onsdag og torsdag, men det vil samtidig være fare for ettermiddagsbyger og torden. Faren er størst nord for Mjøsa.

Ettermiddagsbyger flere steder

– Ettermiddagsbygene treffer typisk der det har vært kraftig oppvarming i løpet av dagen. Der det er lavt skydekke, er det ingen fare for lokalt nedbør, sier meteorologen.

Det kan også komme ettermiddagsbyger i indre strøk av Vestlandet og Sørlandet.

Det kan samtidig blåse frisk bris fra sørvest langs Sørlandskysten.

– Det er ikke så voldsomt, men det blir fort merkbart om man befinner seg i en liten båt, sier Svanevik.

(©NTB)