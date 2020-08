Vardafjellet vindkraftverk er lovlig, ifølge departementet

I et brev til Sandnes kommune heter det at departementet har vurdert anmodningene fra Sandnes kommune og advokatfirmaet Kluge, og har kommet til at det ikke er grunnlag for omgjøring av vedtakene i saken om Vardafjellet vindkraftverk, skriver Stavanger Aftenblad.

Ifølge departementet har utbyggingssaken fulgt loven, og det er ikke gjort noen behandlingsfeil. De finner heller ikke grunnlag for å endre vilkår i konsesjonen etter energiloven.

Annonse

Striden om vindkraftverket har rast i flere år og toppet seg i fjor høst. Da klaget Sandnes kommune på konsesjonsvedtaket og hevdet at utbyggingen bryter med både forvaltningsloven, energiloven og naturmangfoldloven.

(©NTB)