Var påvirket av hasj og hadde ikke førerkort – forsøkte å kjøre fra politiet i traktor

Det var i mars i fjor at politiet forsøkte å komme i kontakt med mannen hjemme. Av andre personer i boligen ble politiet fortalt at manne var ute og måkte snø.

Politiet fant til slutt traktoren, og forsøkte å stoppe ham.

"Det var tydelig at han var oppmerksom på politiet og forsøkte å komme unna, bl.a. ved å legge igjen snø i vegen og senere ved å sperre vegen, en skogsbilvei, med traktoren", står det i dommen fra Hedmarken tingrett.

Et stykke fra traktoren ble mannen funnet. Han nektet først for å ha kjørt traktoren, før han innrømmet både kjøringen og at han hadde røyket hasj dagen før. Under ransaking fant politiet 1,4 gram hasj hjemme hos mannen, i tillegg ble det klart at han ikke hadde gyldig førerkort for traktor.

Mannen ble også dømt for å ha fraktet med seg fem cannabisfrø med Danskebåten mellom Oslo og Danmark.

Hedmarken tingrett dømte mannen til 21 dager i fengsel, samt en bot på 30.000 kroner. Han er også ilagt sperrefrist på tre år for å kjøre opp til sertifikat.

Straffen er sonet og boten er betalt, står det i dommen.