Vaksinekoordinatoren i Bærum: Flyttingen skyldes ikke strøm av folk som sier nei

– Da vi satte første dose, var vaksinereglene at dosene måtte settes med 28 dagers mellomrom. I etterkant har FHI endret regimet og anbefalt lengre tid mellom dosene. Da så vi et mulighetsrom til å utsette og ivareta de viktige helligdagene skjærtorsdag og langfredag, sier vaksinekoordinator Tonje Vågårøy til NTB.

– Vi har ikke opplevd en stor strøm av folk som ikke ville ta timene, slik Nordre Aker i Oslo har, understreker hun.

Oppklaringen kommer etter at Budstikka skrev at 1.075 vaksinetimer var blitt flyttet fra skjærtorsdag og langfredag. Dosene vil i stedet bli satt tirsdag og onsdag i uka etter påske. Flyttingen vil ikke gå utover annen koronavaksinering i kommunen.

– I beste mening

Vågårøy sier at hun forstår frustrasjonen til dem som hadde planlagt for og lagt til rette for å være hjemme skjærtorsdag og langfredag.

– Jeg er lei meg for dem som har planlagt påskedagene og som har tilrettelagt for vaksinering, men vi forsøker å gjøre dette i beste mening, sier Vågårøy.

– Men det er klart at denne gruppen er pensjonister som har mulighet til å dra på hytta andre dager. Vi håper å ivareta de helligdagene og tenkte det var det viktigste, sier hun.

Oppfordrer til å ta vaksinen

I Nordre Aker i Oslo har de merket at mange ikke er interessert i å bli koronavaksinert i påsken. Assisterende prosjektleder Benedikte Varvik har opplyst til NRK at annenhver person har takket nei til vaksinetime i påsken.

Folkehelseinstituttet (FHI) har oppfordret folk til å prioritere vaksinetimen de har blitt tildelt i påsken, framfor hyttetur og ferie.

– Om du sier nei og tror du kan nærmest bestille time etter påske, er det ikke sikkert det går. Min oppfordring er helt tydelig: Ta den timen du får tildelt og still opp, og dropp den hytteturen, sa FHI-overlege Preben Aavitsland til NRK.

Han påpekte at vaksinedosene må settes tre-fire dager etter at de er kjørt ut.