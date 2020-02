Vaksine mot svinepest kan nærme seg

Den afrikanske svinepesten har spredt seg ut over store deler av verden, og tok i 2019 livet av nesten 7 millioner griser. Spesielt i Kina har svinepesten budt på problemer, men også i andre land i Asia, Afrika og Øst-Europa har viruset tatt liv.

I Europa har antallet smittetilfeller hos svin økt fra 265 i 2017 til 1.867 i 2019. Totalt har man funnet smitte i 12 europeiske land.

Så langt har eneste måten å unngå smitte vært ulike typer biosikkerhetstiltak. Men nå kan en vaksine være et steg nærmere. Forskere har nemlig klart å kartlegge hele genet til svinepestviruset, helt ned til hele genomet, skriver Farming UK.

Har sett hvordan DNA-et utvikler seg

Genomet inneholder all informasjon til å lage og vedlikeholde en organisme, altså hele DNA-sekvensen som finnes i alle kromosomene.

Ved bruk av teknologi har forskerne laget et "kart" som viser hvordan genomet fungerer. Dermed kan man se hvilke gener som blir "slått på" og hvilke som ikke slås på. Denne forskningen vil gjøre det enklere å utvikle en effektiv vaksine.

Forskningen viste blant annet forskjeller hos genene i viruset tidlig i infeksjonsfasen og senere i fasen. Gener som brukes til DNA-replikasjon og immunsvikt blir slått på tidlig i infeksjonssyklusen, mens de som er involvert i å lage proteiner for de nye viruspartiklene, aktiveres senere.

Doktor Linda Dixon, leder for African swine fever (ASFV)-gruppen ved Pirbright Institute, sa at studien hjelper til med å viser hvilke gener som er viktige i forskjellige infeksjonsstadier for å bedre forstå deres funksjoner.

– Våre data viser at ASFV har en kompleks og pattedyrlignende metode for å kontrollere genuttrykk, som bruker spesifikke promotorer for å gjøre det mulig for RNA-polymerase å skille mellom hvilke gener den skal uttrykke når under virusinfeksjon, sier hun til Farming UK.

Ingen tilfeller i Norge

Det er så langt ikke oppdaget svinepest i Norge, men myndighetene arbeider aktivt mot spredning her i landet. Blant de store smittesprederne er villsvin, og i høst leverte myndighetene en plan for hvordan bestanden i Norge skal forvaltes.

Villsvinene som er kommet til Norge kommer fra Sverige, hvor bestanden har eksplodert de siste årene.

Spesialist i medisinsk mikrobiologi og professor emeritus ved Karolinska institutet i Stockholm, Tore Midtvedt, har tidligere uttalt at han tror pestviruset kan utvikle seg og smitte mennesker.

– Svinepest-viruset ser ut til å bli mer ustabilt. Virus kan ikke formere seg av seg selv, det må formere seg i det dyret det smitter. Da er det et tankekors at grisen og mennesket er så like.