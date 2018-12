Uvær og vanskelige kjøreforhold stenger fjelloverganger

Riksvei 13 over Vikafjell og fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er stengt søndag morgen grunnet dårlig vær, som skaper dårlig sikt og uforsvarlige kjøreforhold.

Over Haukelifjell (E134), Hardangervidda (Rv 7) og Hemsedalsfjellet (Rv 52) er det kolonnekjøring på grunn av uvær melder NRK.

– Det er dårlig i fjellet og prognosene er generelt dårlige for dagen i dag, sier trafikkoperatør Hanne Norheim ved Vegtrafikksentralen i Bergen.

Snø, snøfokk, isdekke og glatte partier skaper vanskelige kjøreforhold på E6 over Dovrefjell, E16 over Filefjell, riksvei 15 over Strynefjell og på fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal.

– Skal man ut og kjøre, så må man sjekke vær og føreforhold og sjekke om det er åpent, kolonne eller stengt. Man bør beregne god tid om man skal krysse fjellovergangene, sier Norheim.

