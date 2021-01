Utvidet kvoten – så ble ny ulv felt

Tirsdag økte kvoten for lisensfelling av ulv i Aurskog-reviret økt til sju dyr. Tre ulver var blitt felt tidligere i jaktperioden, men spor tydet på at det var flere ulv i området. Kvoten ble først økt med to dyr, så to dyr til, da ting tyden på at det var fire dyr igjen i reviret.

Les også: Forsker svarer på spekulasjoner om felt ulv kan være en hybrid

"På bakgrunn av nye opplysninger om at det kan være inntil fire dyr igjen i jaktområdet, har Statsforvalteren midlertidig økt kvoten med to dyr. Gjenstående kvote er 4 dyr. Statsforvalteren vil vurdere kvoten fortløpende. Samtidig vil innsamlede DNA-prøver hasteanalyseres, for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag", skrev Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Oslo og Viken, i en SMS.

Annonse

Få timer senere var en av ulvene skutt. Dermed står det igjen en kvote på tre dyr i reviret.

I det andre reviret hvor det foregår jakt, i Kynnareviret, er kvoten fylt med elleve ulver. Samtidig undersøkes det om det er flere ulver i reviret.

Dersom det viser seg å være flere dyr i noen av revirene, kan Statforvalteren øke kvoten.