Utvider ordning for grøntnæringa

Staten har blitt enige med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om å videreføre utvidelse av ordningen for avlingsskade i jordbruket. Ordningen er nå utvidet til å gjelde for avlingssvikt som følge av manglende arbeidskraft for 2021 sesongen.

– Videreføring av endringen i avlingssviktordningen som partene nå er enige om, bidrar til risikoavlastning for bønder som produserer frukt, bær, grønnsaker og poteter. Det er viktig at den planlagte produksjonen igangsettes for å sikre det norske markedet gode, norske produkter fremover, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Videreføringen innebærer videre en maksimal utbetaling på to million kroner og gjelder for innhøstingssesongen 2021.