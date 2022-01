Utvider jakta – på tross av at kommunen ikke ønsker det

Formålet med utvidet jakttid er å øke uttaket av hjortevilt, og dermed redusere risikoen for at skrantesjuke sprer seg til andre arter eller områder, heter det i et brev fra Miljødirektoratet.

Vanligvis er siste jaktdato for elg og hjort 23. desember, men kommunene Ullensvang, Vinje, Tinn, Rollag, Voss, Bykle og Suldal får altså utvidet jakta ut januar, skriver Vest-Telemark blad.

I brevet fra direktoratet heter det også at andre kommuner med areal i Hardangervidda villreinområde også får utvidet jakttid.

Landbruksrådgiver Lasse Mathisen sier imidlertid til avisa at Vinje kommune ga tilbakemelding om at utvidet jakttid ikke ville ha noe særlig til effekt.

Ifølge ham er jakta lang nok fra før av og han viser til at kvotene er nådd i løpet av november.

«Det er ikkje bra for dyra å bli stressa ved å bli jakta på nå. Heldigvis er dei få førekomstane av jakt i januar heldigvis posteringsjakt. Det er ein «snillare» jaktvariant», sier han til Vest-Telemark blad.

Han mener det burde blitt brukt forskningsmidler for å påvise om den klassiske villrein-skrantesjuken faktisk kan smitte over på elg og hjort før de tar ut flere dyr.