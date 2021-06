Utsetting av arter byr på problemer – nå forsøker Nina å løse problemet

Det finnes fra før av internasjonale retningslinjer for såkalt bevaringsutsetting, men det eksisterer ikke retningslinjer tilpasset norske forhold. Det prøver Nina å endre på nå, og de har akkurat offentliggjort et utkast til nasjonale retningslinjer.

25 prosent av verdens arter er truet. Ifølge Nina vil ikke bevaring og restaurering av leveområder alltid være nok, noen ganger må man også ta i bruk målrettet utsetting av arter, altså bevaringsutsetting.

Det kan inkludere både styrking av svake populasjoner, å introdusere arter i et område den er utdødd samt introduksjon til nye, egnede områder. Det vanligste er ifølge Nina å tilføre nye individer til en populasjon som er i ferd med å dø ut.

– Det er mye man må tenke på når man skal flytte arter, og vi har forsøkt å samle de mest relevante momentene i denne rapporten. Dette gir et godt grunnlag å bygge videre på for å utvikle nasjonale retningslinjer, sier Nina-forsker Lise Tingstad, som sammen med kollega Anders Endrestøl har utarbeidet kunnskapsgrunnlaget.

Ikke uten risiko

Noe av risikoen ligger i at når individer flyttes fra en kildepopulasjon kan de resterende bli skadelidende fordi det er for få individer igjen. Og i det nye området kan introduksjon av en ny art få konsekvenser for både enkeltarter og artssamfunnet på det nye stedet den er plassert.

En art det har fungert for, er fjellrev. Gjennom det norske avlsprogrammet har individer blitt flyttet til nye områder.

– Bevaringsutsetting krever god planlegging – og man må tenke på alt fra lover og forskrifter til antall individer og metoder som benyttes, både for innsamling og utsetting, og eventuelt oppformering. Det er bra å ha generelle retningslinjer, men det er samtidig et behov for å utarbeide retningslinjer for spesifikke grupper og arter, da det vil være mange artsspesifikke hensyn å ta, understreker Tingstad.

Vil ha felles database

– For både karplanter og insekter har vi flere eksempler på bevaringsutsetting i Norge. Når det gjelder karplanter har blant andre Naturhistorisk Museum og flere av de botaniske hagene en viktig rolle, og de gjør stor innsats for oppformering og bevaringsutsetting av truede arter, sier hun.

For sopp, mose og lav er hovedutfordringen at de vet lite om mange av artene og at det er få konkrete eksempler med bevaringsutsettinger.

Mange forsøk med bevaringsutsetting er heller ikke godt nok dokumentert, ifølge instituttet.

– Vi foreslår å samle kunnskap om hva som er gjort av større og mindre prosjekter i en felles database, sier Tingstad.