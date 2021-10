Utsetter EU-godkjenning for traktor

Den nye ordningen som gjelder de som bruker traktoren som lastebil ble varslet i 2018, og skulle egentlig bli innført 1.oktober 2021. Nå er den utsatt, skriver tungt.no.

– Forskriften er ikke vedtatt enda, men vil trolig tre i kraft fra 1. november eller 1. desember i år. Det betyr at forskriften er klargjort for periodisk kontroll av traktor fra dette tidspunktet, men selve innkallingen av traktor – og dermed den praktiske kontrollen av traktorer – er utsatt til 1. januar 2023, sier Sigve Austenå, seksjonsjef trafikant og kjøretøy tilsyn i Statens vegvesen, til Anleggsmagasinet.

Formålet med ordningen er å beskytte transportnæringa. Nå vil det bli en egenerklæringsløsning for de som benytter traktoren som lastebil. Dette baserer seg på at eieren av kjøretøyet fyller ut et skjema om at lasten går under primærnæring.

Ifølge transport- og anleggsnettstedet er ikke traktor-hengere tatt med i ordningen.