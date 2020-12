– Utruleg at vi ikkje et meir tang og tare

– Det er utruleg at tang er noko vi ikkje har brydd oss om. Vi har ete borkebrød og venta på at «silda skal komme», samtidig som havet har vore, og er, fullt av etande tang og tare. Det har jo vore brukt i hundrevis av år i Asia, seier Yngve Ekern, kommunikator og matskribent.

Medan vi intervjuar han, lagar han torsk på det ein på restaurantspråket kan kalle «ei seng av tang og tare».

Tang og tare, det vil seie algar, er ein storindustri i andre delar av verda. Ekern fortel at rundt 10 prosent av maten som blir eten i Asia, er tang og tare.

– Tenk på alle dei fjordarmane vi har i Noreg, det kan jo ikkje vere noko land i verda som er betre rusta for tangproduksjon. Kanskje kan det bli den nye lakseindustrien?

Marit Gjerstad i Norges Vel, ein organisasjon som i over 200 år har jobba med næringsutvikling i Noreg, er prosjektleiar i Norsk taredyrkerforening. Denne foreininga er ein paraplyorganisasjon for 10 taredyrkarselskap, med støtte frå Innovasjon Noreg.

Fakta Tang og tare: Tillagingstips frå Yngve Ekern * Blant artane som berre kan plukkast og givast eit raskt oppkok er «vingetang", også kjend som butare. Han blir skikkeleg grøn, smaker mildt og kan med fordel brukast i ein blanda salat eller i ein wokrett. * Til nybyrjarfølinga i fjæra er også den raudlege tangarten søl lett å lage på staden, gjerne smørsteikt og friska opp med litt sitron. * Det er også veldig stilig å dampe kvit fisk på ei seng av den velkjende blæretangen og anna ein finn. Så kan ein sitje og plukke litt på grønsakene i havet saman med fisken. * Sukkertare er veldig flott å bruke som wrap rundt kvit fisk, som deretter blir dampa på same måten som kålrulettar.

Ung næring

– Taredyrking er ei ung næring i Noreg, cirka ti år gammal, seier Gjerstad.

I daglegspråket blir omgrepa «tang» og «tare» ofte brukte saman, men Gjerstad presiserer at dei driv med tare, ikkje tang. Tangen ligg i vasskorpa, taren ligg litt under og ser gjerne ut som store blad.

– Hos oss blir det dyrka sukkertare og butare. Medlemmene våre har anlegg der dei set ut babytare, som så veks heilt utan hjelp. Det er med andre ord dyrking, ikkje oppdrett.

Gjerstad fortel at bransjen førebels er i startfasen, men at dei både ser på dyrefôr og menneskemat som potensielle marknader. Ho meiner det er viktig at investorane har eit langsiktig perspektiv, slik ein før hadde med lakseoppdrett.

I år har det vorte hausta rundt 200 tonn tare i Noreg.

– Det er førebels lite, og vi er i ein fase der ein enno ikkje veit heilt kor mykje ein skal satse. Samtidig er responsen på produkta våre god, sjølv om vi er dyrare enn produkta frå Asia. Vi får høyre frå kundar i Europa at taren vår har høg kvalitet, og sjølvsagt er det viktig at vi har så reint vatn langs kysten vår.

Berekraftig

– Alle snakkar om å ete meir klimavennleg og berekraftig, men så kjem diskusjonen om kva som faktisk er berekraftig. Når det gjeld tang og tare, er det ingen diskusjon, det er berekraftig, seier Ekern.

Arne Duinker, forskar ved Havforskingsinstituttet, fortel at tanken om at tang og tare kan vere ein del av maten vår, dukka opp for rundt 20 år sidan i Noreg, men at det framleis langt ifrå er noko alle er klar over. Sjølv er han ein stor tilhengjar av å utnytte det som finst ved den langstrekte kysten vår.

– Det du ser ved bryggja, er stort sett etande. Men det er ein ting som er viktig: Du må plukke det i reint vatn.

Både Duinker og Ekern påpeikar at det uansett kan vere lurt å skaffe seg litt kunnskap om vekstane før ein set i gang med hausting. Mattilsynet har til dømes ein eigen seksjon for tang og tare.

– Det er litt som når ein skal plukke sopp. Men det er ein stor forskjell: Det er ikkje noko av tang og tare som er giftig, seier Duinker.

Han fortel at tang og tare ligg ein stad mellom grønsaker og urter, og i tillegg kan det brukast som salterstatning. Tang og tare kan bidra med ein god umami-liknande smak, meiner han. Umami er kjend som den femte smaken ved sida av surt, søtt, salt og bittert.

– Tang og tare er i all hovudsak eit tilbehøyr. Ein kan rett nok lage tangsuppe, men det er nok i høgare grad noko som erstattar gulrøter og slikt. Og det er plantebasert protein, seier Ekern.

Oppskrift Oppskrift: Yngves tangsalat Denne kan blandast med annan, vanleg salat eller brukast åleine for verkeleg å spisse ei råvare frå havet. Tangen kan kjøpast på nett (nokre gonger med namnet «vingetang») eller i helsekostbutikk. Prøv også spesialbutikkar med japanske råvarer. Ingrediensar 25 g tørka butare (eller annan tang) 1 dl soyasaus safta av 1 sitron 1 ss finriven ingefærrot 1 raud chili, finhakka 2 ss sesamolje 1 ss sesamfrø, rista litt i ei tørr panne Framgangsmåte Legg tangen i rikeleg med kaldt vatn ein halvtime. Sil av og ha tangen over i ein kjele med kokande vatn. La han koke eit par minutt og skyl med kaldt vatn. Ha tangen på eit kjøkkenhandkle eller på kjøkkenpapir og klem ut så mykje vatn som mogleg. Ha tangen over i ein bolle. Bland saman marinade av soya, sitronsaft, ingefær og chili, og hell blandinga over. La tangen liggje i marinaden ein times tid eller meir. Ta ut tangen, og server med ein skvett sesamolje og rista sesamfrø eller ei anna frøblanding. (©NPK)

Stort volum

Duinker meiner vi også må sjå det store biletet: Vi nærmar oss ei matkrise på verdsbasis, der dei aller fleste ressursane allereie er maksimalt utnytta. Men framleis er det eit stort potensial i havet.

– Heilt nedst i næringskjeda finn vi tang og tare. Og det er jo alltid slik at vi finn dei største voluma av mat nedst i næringskjedene, seier Duinker og legg til:

– Sjølv om menneska gong på gong har vist seg i stand til å overutnytte dei tilgjengelege ressursane, skal det mykje til for at det skjer med tang og tare.

Det er òg mogleg å skjere av tangen slik at han ikkje blir øydelagd og dermed veks ut igjen. Duinker trekkjer fram den irske kokken Prannie Rhatigan, som har skrive om innhausting frå havet, og om korleis ein kan gjere det utan å skade vegetasjonen.

– Det er jo i dobbelt forstand eit hav å ta av, og sjølv for ein nybyrjar er det berre å vasse uti med ei saks. Dette er det veldig koseleg å lage på strand og svaberg, seier Ekern.