Utmarkseiendommen lå ut til 21 millioner – nå er den solgt

(Trønder-Avisa) Torsdag skrev Trønder-Avisa at Steinkjers største skogeier, Steinkjer kommuneskoger/Ogndalsbruket, ikke ville slå til på utmarkseiendommen Fergeli, som ble lagt ut for salg av Torbjørn Landsem i desember 2022.

Dagen etter ble eiendommen solgt. Det bekrefter Lasse Sørli, megler hos EiendomsMegler 1 Landbruk, overfor Trønder-Avisa lørdag.

Han sier imidlertid at timingen var helt tilfeldig.

– Det har ingen sammenheng med nyheten om Steinkjer kommuneskoger/Ogndalsbruket. Formelt kom avtalen i land fredag, men det har vært en prosess over tid, sier Sørli.

– Godt bevart hemmelighet

Han vil ikke gå nærmere inn på avtalen på nåværende tidspunkt. Eiendommen lå ut med en prisantydning på 21 millioner kroner.

Annonse

– Jeg vil verken kommentere pris eller hvem som er kjøper. Det får bli en godt bevart hemmelighet innen en konsesjonssøknad er på plass, sier eiendomsmegleren.

– Det er alltid en del avklaringer som må på plass, men det er satt i gang en prosess som skal lede til endelige kontrakter og konsesjon og den type ting, legger Sørli til.

30.000 dekar

Det var Torbjørn Landsem som i desember i fjor la eiendommen ut for salg. Han kjøpte eiendommen, som var tidligere Verran kommunes kommuneskog, for omtrent 4,6 millioner kroner.

Utmarkseiendommen er på omtrent 30.000 dekar og består blant annet av 6.000 dekar skog, og 23.606 dekar fjell og utmark.

Skogsjef Pål Malmo i Steinkjer kommuneskoger konkluderte, slik Trønder-Avisa meldte torsdag, at et kjøp av Fergeli ville for dem være «uansvarlig»:

«Altfor liten inntektsmulighet til å forsvare kapitalen som må til ved kjøp av eiendommen», het det i skogsjefens vurdering.