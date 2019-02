Utløpsdato i strekkoden kan redusere matsvinn

Informatikkstudentane Hanna Sollie Storaker og Ingrid Vold ved NTNU står bak masteroppgåva.

Daglegvarehandelen står for 75.000 tonn av matsvinnet i Noreg. Totalt blir det kasta 355.000 tonn mat som kan etast. Eitt av berekraftsmåla til FN er å halvere matsvinn i verda innan 2030.

For å unngå at mat som kan etast, blir kasta etter best før-dato, føreslår Storaker og Vold ei løysing der vareinformasjon med datering blir skanna på veg inn i butikken. Det vil gjere at dei tilsette til kvar tid har oversikt over utløpsdatoane, utan manuell sjekk, skriv Gemini.no.

I dag blir utløpsdato kontrollert manuelt i mange butikkar. Merking med strekkode vil gjere det lettare å finne varene som nærmar seg grensa, og varene kan da bli selde til reduserte prisar, eller bli gitt bort, viser forskinga.

I 2019 innfører EU strekkodemerking av medisinar med haldbarheitsdato. Studentane meiner ei liknande løysing bør bli innført for matvarer.