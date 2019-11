Utforkjøringer på glatte veier over hele landet

Vegtrafikksentralen opplyser at entreprenører salter og strør veier. Hittil har ingen blitt alvorlig skadd.

– Det meldes om svært glatte veier flere steder i distriktet, med følgende mange trafikkuhell. Vi oppfordrer alle til å ta det rolig slik at alle kan ferdes trygt ute, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

Agder politidistrikt advarer også mot svært vanskelige kjøreforhold: «Vi får flere meldinger om glatte veier, særlig i indre deler av Agder. VTS er informert og har biler ute for å strø/salte. Vi oppfordrer bilister til å kjøre etter forholdene», skriver Agder-politiet på Twitter.

Vestlandet

En mor og et barn ble tatt hånd om av ambulanse da bilen deres kjørte av veien ved Hjelmeland i Rogaland.

I Sandnes i samme fylke kjørte en bil opp på et skilt og ned i en grøft på glatt føre. Føreren er sendt til legevakta. Politiet melder om store materielle skader på stedet.

I Gaular kommune i Sogn og Fjordane skled en traktor av veien og ned i en grøft. Føreren, en mann i 30-årene, ble noe forslått, men er ikke alvorlig skadd.

Glatt også på Østlandet

I Hallingdal i Buskerud veltet en lastebil etter at den kjørte ut av veien. Føreren ble sendt til legevakten for sjekk.

Ved Kvelde i Vestfold skled et vogntog av veibanen i lav hastighet. I Eidsberg, Hallingdal og Borgeskogen på Østlandet kjørte henholdsvis en lastebil og to biler ut av veien. Lastebilføreren er sendt til legevakten for sjekk.

Ved Stange i Hedmark havnet et vogntog i en ulykke som gjorde at sørgående felt på E6 ble stengt.

– Meldt om flere glatte veier i Innlandet på morgenkvisten. Vi oppfordrer bilister om å ta hensyn til kjøreforholdene, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.