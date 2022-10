Utfordrar sjøkrepsen

Du treng ikkje investere i sjøkreps – sjølv om det er ein av dei beste råvarene i verda. Får du likevel slått kloa i eit slikt eksklusivt dyr, bør du helst utsetje det for ei av desse tre behandlingane: 1. Gratinere i omn med godt, aromatisk smør i skalet. 2. Grille rett på ein sprengfyrt kolgrill, med skalet på. 3. Steikje i panne med smør og estragon til krepsen er skikkeleg karamellisert.

Kongekrabbe kan gi mykje av den same flotte smaksopplevinga, til naud kan vi også bruke ein hummar om han ikkje er for stor. Men både sjøkreps, kongekrabbe og hummar er litt uaktuelt i kvardagen, ettersom det både er frykteleg dyrt og ofte vanskeleg å få tak i.

Argentinske villreker er eit strålande budsjettalternativ. Desse store villrekene må på ingen måte forvekslast med scampi, som belastar miljøet meir gjennom oppdrett.

Villrekene er frosne, men det toler dei fint. Og bruksområdet er stort, ettersom dei ikkje har vore varmebehandla. At dei toler røff behandling, er ein annan stor fordel. Vi kan til dømes gi dei ei herleg karamellisert steikjeskorpe som hentar fram nydelege smakar. Dessutan kan vi tilføre ingrediensar som sparkar litt frå seg, utan at villrekene mistar sin eigen identitet av den grunn. Her passar det med hete frå chili og andre krydder, og dessutan umami frå soya, hoisin og andre kraftige asiatiske sausar.

Utfordringa når ein skal setje saman ein rett der hovudråvara blir gitt så mykje trykk, er balansen. Den kraftige smaken må vektast med noko anna, til dømes noko søtt om ein har ein veldig spicy hovudråvare. Søta vil dempe det sterke litt. Ofte treng ein også noko som fungerer som «nøytralt fyll» – noko som ikkje kranglar om plassen i smaksbiletet, men fyller det ut. I denne retten brukar vi bao, også kalla «steam bun», som er ein mjuk, luftig, dampa mjølbolle. Den fungerer som transportmiddel for alle smakane, mjuknar opp totalkonsistensen og tilfører substans.

Du kjenner nok balansen mellom sterkt, søtt og nøytralt frå andre retter. Tenk til dømes på ein spicy tikka masala, servert med chutney og ris – perfekt samspel, ikkje sant?

Steikte villreker i steam bun med avokado og sopp

Ingrediensar (2 personar)

8 argentinske villreker

1 ms togarashi-pulver (får du i asiatiske butikkar)

4 ms meierismør

6 fedd kvitlauk

10 store shiitakesopp (ev. aromasopp)

4 ms soyasaus

1 lime

4 ms solsikkeolje

0,5 raud chili

1 avokado

1 lime

litt frisk koriander (eller anna krydderurt)

Dampballar:

0,5 dl vatn

0,5 pose tørrgjær

2–3 ms sukker

5 dl skumma mjølk

ca. 11 dl kveitemjøl

solsikkeolje til pensling

Framgangsmåte

Starte med steam buns. Rør saman lunkent vatn med gjær og ei halv teskjei av sukkeret. La blandinga stå i 10 minutt til det skummar godt. Varm opp mjølka til 40–45 grader, og tilsett vatnet og gjæren. Bland så inn mjølet og sukkeret, og elt deigen. Bruk gjerne kjøkenmaskin med eltekrok, og elt på medium fart i 10 minutt til deigen er glatt og elastisk. Tilsett meir mjøl om deigen ikkje slepper bollen av seg sjølv.

Smør innsida av ein bolle med olje, og legg i deigen. Dekk med reint kjøkenhandkle, og la deigen heve seg i cirka ein time.

Når deigen er ferdig heva, kan du dele han opp i emne på 50 gram som blir rulla til små bollar og plasserte på eit brett pensla med olje. Dekk godt til med plastfolie, og la bollane etterheve i 30 minutt.

Klipp til bakepapir i firkantar på 7 x 7 centimeter, og legg ein bolle på kvart ark. Kjevle dei lett så du får runde, flate deigemne, ca. 1 centimeter tjukke. Damp dei i bambusdampar eller omn med dampfunksjon i 2–3 minutt. Kan fint frysast til eit seinare høve.

Reins soppen for stilk, og kutt hatten i tjukke skiver. Legg soppskivene i ei steikjepanne med solsikkeolje, og fres til dei er mjuke og lett bruna. Dra panna litt vekk frå varmen, tilsett soyasaus og limesaft, og la dette få blande seg godt på restvarmen. Ha det så i ei skål fram til servering.

Reins rekene: Fjern hovud og skal, og bruk ein liten kniv til å løfte ut tarmen som ligg langs ryggen på halen. Ved servering blir ei panne varma til ho byrjar å ryke. Krydre rekene med litt salt og togarashi-pulver før du freser dei i smør, cirka 30 sekund på kvar side.

Server reka omgåande i steam bun saman med skiva avokado og sopp, med litt friske urter på toppen. Limebåtar ved sida av kan friske opp retten.

