Utbrudd av fjørfesykdom i Danmark – kan tape inntekter i millionklassen

Det er i Sjælland at sykdommen er påvist. Fødevarestyrelsen begynte avlivningen før pinsehelgen. Sykdommen har ikke vært påvist i Danmark siden 2005.

Ifølge Fødevarestyrelsen er ikke sykdommen farlig for mennesker, men dødelig for fugler. Det er heller ikke farlig å spise egg eller kjøtt fra smittede dyr.

Fjørfebønder er pålagt å vaksinere mot sykdommen, skriver Fødevarestyrelsen. Derfor forventer de heller ikke at den sprer seg til de store hønse- og kalkungårdene.

Fødevarestyrelsen skriver videre at utbruddet kan føre til at land utenfor EU stenger for import av danske egg og fjørfe i minst tre måneder. Det kan bety tapte inntekter i millionklassen, forklarer sjefveterinær Mette Kirkeskov Sie i Fødevarestyrelsen.

De vil framover undersøke om sykdommen har spredt seg til hobbybønder. Det er også opprettet en beskyttelsessone på 3 kilometer og restriksjonssone på 10 kilometer rundt kolonihagen i Næstved. Det betyr at det blir forbudt å selge og flytte egg, høns og andre fugler uten tillatelse fra myndighetene.