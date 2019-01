Usemje om fjorddeponi i Vestland Ap

– Me kjem mest truleg på neste årsmøte til å kjempa hardt for at me skal revurdera dei løyva i Førdefjorden, seier Stian Jean Opedal Davies til NRK. Han er ungdomskandidaten til Vestland Arbeidarparti.

Selskapet Nordic Mining har fått løyve til ei fjorddeponi i Førdefjorden i samband med den planlagde gruvedrifta til i Engebøfjellet. Saka var saka det var mest usemje om under det første program- og nominasjonsmøtet til det samla Vestland Ap.

Møtet blei samde om tre punkt til fylkesprogrammet: ikkje innvilga søknader om å deponera gruveavfall i sjø, tilnærma full utnytting av ressursane i alle gruveprosjekt i regionen for å unngå deponering av massar i sjøen og at det må greiast ut om det finst andre bruksområde for massar frå gruvedrift.

Før helga kom ei utgreiing frå Miljødirektoratet som viser at det ikkje er mogleg å slå fast om det er sjødeponi eller landdeponi som skadar naturen mest.

