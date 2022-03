Det amerikanske landbruksdepartementet har gitt tre svineslakterier i USA tillatelse til å øke hastigheten på slaktelinjene i én måned, skriver Agriwatch.dk.

Avtalen er en del av et pilotprosjekt og gjør at de utvalgte bedriftene kan øke kjøttproduksjonen når det er rikelig tilgang på svin.

Annonse

Godkjenningen skaper frykt for økt antall yrkesskader og dårligere matsikkerhet ved slakteriene, ifølge det danske landbruksnettstedet.

Reuters, som omtalte saken først, skriver at dette er en politikk som startet under Trump-administrasjonen.

Fagforeningen United Food and Commercial Workers Union (UFCW) har tidligere saksøkt landbruksdepartementet på grunn av sikkerhetshensyn for arbeidere som kjører raskere slaktelinjer. Kjennelsen begrenset slakteriene til å behandle 1106 griser i timen. Den er nå imidlertid suspendert.

Biden-administrasjonen har på sin side kritisert kjøttindustrien for å være for konsentrert, og har forsøkt å stimulere til nye, mindre kjøttpakkeanlegg, for å øke produksjonen og senke kjøttprisene.