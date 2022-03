USA forbyr import av russisk olje – prisen på nordsjøolje over 132 dollar fatet

Flere amerikanske medier erfarte tidligere tirsdag at det var nettopp dette budskapet Biden ville komme med på en pressekonferanse samme dag.

Ifølge Det hvite hus kunngjør presidenten «grep som fortsetter å holde Russland ansvarlige for sin uprovoserte og urettvise krig mot Ukraina.»

Dette er en av de første vestlige sanksjonene mot Russland som direkte rammer landets største eksportvarer, olje og gass. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har oppfordret vestlige land til å innføre flere sanksjoner mot disse næringene, som har sørget for fortsatte kontantstrømmer til Russland tross at landet nå nærmest er utestengt fra verdens banksystem.

Oljeprisen steg etter meldingene, og i 16.30-tiden tirsdag ettermiddag lå prisen på ett fat nordsjøolje rundt 132 dollar.

Rådført seg med europeere

USA innfører forbudet på egen hånd, men har rådført seg med sine europeiske allierte, som er mer avhengige av russisk energi.

Etter planen skal Europa redusere sin avhengighet av russisk gass og olje, men dette vil ta tid. I dag utgjør russisk naturgass en tredel av Europas forbruk av fossil energi.

Den amerikanske presidenten har tidligere nølt med å innføre sanksjoner mot russisk energiimport, blant annet for å redusere innvirkningen på amerikanske bensinpriser.

Bare 5 prosent

USA importerer i gjennomsnitt 100.000 fat russisk olje hver dag, bare 5 prosent av Russlands eksport av råolje. Rundt 8 prosent av USAs import av olje og petroleumsprodukter stammet fra Russland i fjor.

En rekke oljeselskaper har allerede trukket seg ut av Russland og begrenser importen av olje derfra, blant annet ExxonMobil og BP. Shell sluttet seg til disse selskapene tirsdag, etter sterk internasjonal kritikk. Midlertidige tall fra USAs energidepartement viser at importen av råolje fra Russland falt til null i siste uke av februar.

Også Storbritannia avslutter import av russisk olje

Innen utgangen av året skal Storbritannia ikke lenger importere olje eller oljeprodukter fra Russland, opplyser landets energiminister Kwasi Kwarteng.

– Overgangsperioden vil gi markedet, bedriftene og forsyningskjedene mer enn nok tid til å erstatte den russiske importoljen – som leverer 8 prosent av oljen Storbritannia etterspør, skriver Kwarteng på Twitter.

Kwarteng skriver videre at Russland ikke finner kjøpere til nærmere 70 prosent av oljen sin i øyeblikket. Han legger til at Storbritannia også jobber med å finne muligheter for å stanse oppkjøpet av russisk gass, selv om landet ikke importerer mer enn 4 prosent av behovet sitt derfra.