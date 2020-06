Unge Venstre vil legge ned fylkeskommunen

Unge Venstres landsstyre vedtok søndag at det bør være to forvaltningsnivåer i Norge og at det bør være stat og kommune, skriver Aftenposten. Samtidig vil ungdomspartiet gå inn for å redusere antall kommuner drastisk.

Selv om fylkene skal legges ned vil Unge Venstre beholde fylkesmannsembetet.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sier at Regionreformen bare har medført kosmetiske endringer og ikke flyttet mye makt fra staten til fylkeskommunene som planlagt.

– Det kan ikke rettferdiggjøre et fordyrende og unødvendig organ, som ikke har legitimitet i befolkningen lenger, sier Hansmark og viser til lavere oppslutning om fylkestingsvalg.

Både Høyre og Fremskrittspartiet vil legge ned fylkeskommunen, men moderpartiet Venstre har gått varmt inn for en egen regionreform.

Under dagens regjering er antallet kommuner redusert fra 428 til 356. Unge Venstre mener det også bør kuttes drastisk videre i antall kommuner og Hansmark sier ingen kommuner bør ha under 5.000 innbyggere.

